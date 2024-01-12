«Больше не хотим» – Варшава выступает против свободной торговли ЕС с Украиной

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После начала украинского конфликта ЕС ввёл режим свободной торговли с Украиной, а сейчас он намерен и вовсе продлить его до июня 2025 года. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский уверен, что этот шаг уже привёл к негативным последствиям. Он призвал к постепенной интеграции Украины в экономику ЕС, пишет RMF24.



АР

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский написал в письме комиссару ЕС по торговле, что он «принципиально против» продления свободной торговли с Украиной. Доступ к содержанию обращения польского министра получила журналистка RMF FM Катажина Шиманьска-Боргинон.

Радиостанция напоминает, что Брюссель работает над постановлением, продлевающим либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года. Одновременно министр Секерский уверен, что результаты послабления, которое после начала украинского конфликта ввёл ЕС, оказались контрпродуктивными. По его словам, проблемы с чрезмерным импортом затрагивают не только зерновые, но и сахар, птицу, яйца, мягкие фрукты, особенно замороженную малину, а также яблочный концентрат.

В качестве примера Секерский приводит украинский сахар, импорт которого увеличился в 20 раз. По его мнению, необходимо начать переговоры с Украиной на тему «постепенной взаимной либерализации, сопровождающейся поэтапной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС». Более того, польский министр поддержал исключение сахара, птицы и яиц из регулирования свободной торговли ЕС и введение усиленных оговорок о защите.

Министр также объявил о том, что Польша возобновляет переговоры в рамках Координационной платформы ЕС, нацеленной на «поиск эффективных и приемлемых механизмов», в которой участвуют Украина, Еврокомиссия и соседствующие с Украиной страны. RMF FM напоминает, что предыдущее правительство партии «Право и справедливость» отказалось от участия в этой инициативе в знак протеста против неспособности Европейской комиссии продлить эмбарго ЕС на украинское зерно. Министр Секерский также выразил готовность встретиться с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом.