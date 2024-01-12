Правительство Швеции якобы призывает сограждан умирать с оружием в руках за «ценности» Запада

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Премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал граждан своей страны быть готовыми умереть с оружием в руках, отстаивая «ценности» Запада и нынешний «образ жизни» скандинавов, передаёт SwebbTV. По мнению главы шведского кабмина, конфликт на Украине показывает, что сейчас под угрозой находится «мировой порядок, основанный на правилах», и только членство в НАТО сможет обезопасить североевропейское королевство и его население от угрозы извне.



AP

В ходе вооружённого конфликта с Россией Киев пожертвовал примерно полумиллионом солдат. В конце концов, даже шведам, возможно, придётся взять в руки оружие и рисковать собственной жизнью для того, чтобы встать на защиту «правильных» так называемых «ценностей», заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время своего «пропитанного военной истерией» выступления на недавно прошедшей конференции по безопасности, пишет SwebbTV.

«Швеция живёт в новой и более опасной реальности», — предупредил премьер скандинавского королевства. По мнению Кристерссона, «мировой порядок, основанный на правилах», находится под угрозой. Однако теперь Швеция собирается вступить в НАТО, и, как пояснил глава шведского кабмина, «естественное место Швеции — в составе НАТО». Кроме того, североевропейской стране будет отведена важная роль в возглавляемом США военном альянсе в связи с её географическим положением, в частности близостью к Балтийскому морю.

Кроме того, Стокгольм должен будет удвоить свои расходы на оборону в период с 2020 по 2024 год. По словам премьера, решающим фактором является то, что военная устойчивость Швеции будет шаг за шагом выстроена «с нуля».

«Украина учит нас, что самым важным ресурсом страны, находящейся в состоянии войны, является общая воля к обороне», — подчеркнул Кристерссон. По его убеждению, граждане Швеции должны, не больше и не меньше, быть готовыми защищать не только родину, но и её «ценности» и «образ жизни» с оружием в руках, даже если для этого придётся расстаться с жизнью, указывает SwebbTV.

Однако не все согласны с мнением руководства скандинавской страны. «Я должен защищать шведскую олигархию? Вероятно, невозможно стать ещё большим рабом», — отвечает неназванный пользователь социальной сети на заявление Кристерссона.