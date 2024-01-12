Рупор кремлевской пропаганды: Революционная ситуация, или почему одни революции гибнут, а другие побеждают

Интересная полемическая статья о том, почему одни революции побеждают, а другие проигрывают (речь тут разумеется идет о настоящих революциях, а не майданных переворотах).

Революционная ситуация, или почему одни революции гибнут, а другие побеждают.

Сейчас распространено мнение, что революцию можно утопить в крови, что достаточно убить революционеров и революции не случится. Данное мнение основано на примерах поражения красных революций во Франции 1871 года (Парижская коммуна), в Иране 1915-1921 годов, Финляндии 1918 года, Германии 1919 года, Индонезии 1960 года, Иране 1979 года и др. Это мнение, конечно же, ошибочное. Как часто бывает, ошибка получилась из-за ложного понимания термина «революция». Объясним это в рамках марксизма Маркса и Энгельса, а также вклада в марксизм Ленина.

В марксизме Маркса и Энгельса говорится, что любая революция имеет под собой материальную основу. И основа эта не некое абстрактное недовольство уровнем жизни части населения. Недовольство кем-то или чем-то это не основа революции. Это основа волнений, переворотов, мятежей и т.п. Недовольство властью может революцию сопровождать, но не является её основой. Основа революции – противоречие в обществе: когда ресурсы у одних, а власть у других. Первые неизбежно начинают задумываться о несправедливости мироустройства. И для изменения мироустройства у них есть все возможности, потому что ресурсы у них. Т.е. очень скоро мысли переходят в действия.

Покажем это на примере Февральской буржуазной революции в России 1917 года. Россия до 1917 года феодальная страна. Как известно из Маркса основа существования феодальной страны – труд крестьян. Но в этой феодальной стране появляются фабрики и заводы, а с ними рабочие и буржуазия. Рабочие работают на фабриках и заводах, а буржуазия ими управляет. Фабрики и заводы намного производительнее крестьянского труда. А значит, соблазн использовать их непреодолим. Их рост позже назовут промышленным рывком. Их вклад в общественный продукт (продукты труда создаваемые всем обществом) позволяет производить товары народного потребления и военного назначения в большом количестве, лучшем качестве и куда дешевле. Что позволяет, в том числе создать армию, так называемого, промышленного типа, На крестьянском труде такая армия существовать не может. Крестьяне её просто не прокормят.

С ростом фабрик и заводов растёт влияние и богатство буржуазии. А права и власть по-прежнему у феодалов. Недовольство таким состоянием дел у буржуазии растёт, появляется революционная ситуация. Революционная ситуация не в недовольстве буржуазии, а в том, что доля общественного продукта, что производят фабрики и заводы, становится подавляющей. Если для управления крестьян феодалы нужны, то рабочими управляет буржуазия. А власти у буржуазии нет. Вот такая ситуация и называется революционной, потому что в наличии противоречие: ресурсы у одних, а власть у других. Она неизбежно порождает революцию. Это и происходит. Буржуазия начинает финансирование революционеров.

Почему-то бытует мнение, что враги феодалов были только революционеры. И если бы русские цари их уничтожили, то Российская Империя бы тихо-мирно дальше бы существовала, и беды не знала. Это, конечно же, не так. Русский царь Николай 2 вовсе не заигрывал с революционерами, не «либеральничал». Николай 2 крови не боялся. Он, вообще-то, прозвище получил «Кровавый». И получил его не случайно, не просто так. «Ходынка» показала, что кровь и смерти подданных веселиться царю не мешали, настроение не портили. «Кровавое воскресенье» и расстрелы рабочих (тот же «Ленский расстрел», я тут и выше пишу только названия, потому что события известные, желающие могут про них погуглить и самостоятельно прочитать более подробно) показали, что топить протесты в крови не боялся, а даже наоборот, всецело поддерживал такие действия. Известны его резолюции на делах карателей и палачей, что топили в крови рабочие протесты: «Молодец!», «Всё правильно!», «Ах, как хорошо!», «Герой Отечества!», «Мало расстреляли!» А там где удавалось подавить протест без крови, сожалел: «Что ж вы никого не расстреляли!?» Николай 2 не добрый, пусть и безвольный дяденька, а реальный упырь, пусть при этом и тряпка. Вообще, не так уж редко бывает, что безвольные, малодушные люди очень легко относятся к чужой крови.

Мне запомнился анекдотичный случай, когда царский полковник расстрелял жилой дом, потому что через него убежал революционер. Именно что расстрелял, т.е. подкатил пушки и открыл огонь. Возмущенные жильцы дома написали протест. А Николай 2 на это наложил резолюцию примерно такого содержания: «Настоящий герой Отечества! Побольше бы таких молодцов!» Тут могут некоторые могут подумать: «А зачем полковник такое сделал? Это же идиотизм. Революционер же убежал, в доме его уже нет.» Ну, во-первых это военный. Логика его была проста: убегал через дом, значит там его подельники, там его покрывают, значит надо наказать тех, кто не убежал. Да и, видимо, душа требовала какой-нибудь лихости. Революционер пусть и убежал, а дом вот он, не убежит.

Таким образом, сколько могли, столько революционеров и убивали. Конечно, к революционерам – выходцам из аристократической или разночинной сред отношение было помягче. Но не потому что они революционеры, а потому что они свои(!). Т.е. дети знакомых или родственников. А как можно родную кровиночку, или кровиночку знакомого, или за кого просит родная кровиночка, пытать или вешать? С рабочими-революционерами не то, что не «либеральничали», там даже не разбирались толком. Убивали, зачастую даже без суда. Тем не менее, толку не было. Потому что, как грибы после дождя, после смерти одних революционеров появлялись новые. Окрепшая буржуазия оплачивала их работу, и всегда находила новых революционеров. Морозовы, Нобели, Рябушинские, Путиловы и др. выступали финансовой базой буржуазной революции. Т.е. для борьбы с буржуазной революцией надо было бороться не с революционерами, а с народившейся буржуазией. Не с исполнителями, а с заказчиками. А если смотреть ещё глубже, то с заводами и фабриками. Заводы и фабрики порождали буржуазию с рабочими, а также давали им ресурсы для борьбы. Заводы и фабрики порождали противоречие, с которым не могло жить феодальное государство. А значит с ростом заводом и фабрик вопрос смены власти был лишь вопросом времени.

Получилась классическая ловушка. Приманив феодалов лакомством – производительностью фабрик и заводов, история позже в лице буржуазии выставила им счет, оплата по которому была смерть. Ничего в жизни не даётся просто так, за всё с вас или ваших потомков спросят. А был ли шанс избежать ловушки? Нет, не был. У феодалов получалась вилка: либо они погибают от внутреннего врага – своей родной буржуазии, либо они погибают от внешнего врага – буржуазии др. государства. И погибнут неизбежно, потому что извне буржуазия придёт с армией промышленного типа, против которой бороться армии феодального типа нет возможности. Армию промышленного типа обеспечивает только буржуазия или пролетариат, потому что для её обеспечения нужны фабрики и заводы. Вот так и получается: либо ты идёшь вперед сам, либо вперед тебя тащат. Потому Февральская революция в России была неизбежна, сколько революционеров не убей. Если читать про Февральскую революции, то видишь, что её осуществили по большей части не герои-революционеры, а откровенные ничтожества, что были сами в шоке от происходящего. Потому что когда история заявляет свои права, личности роли не играют. Во главе могут оказаться даже такие люди, как Керенский, Горбачёв, Ельцин или Зеленский.

Вот про неизбежность таких революций и говорили Маркс с Энгельсом. С ними невозможно бороться, не уничтожив причину противоречия в обществе. Иначе они, как головы гидры, будут восставать вновь и вновь, пока не победят.

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Далее уместно будет сказать про Ленина. Основной вклад Ленина в марксизм – теоретическая обоснование и практическое доказательство возможности революций без революционной ситуации. Это был переворот в марксизме. Благодаря его теоретическим работам и практическим результатам воплощения этих работ были осуществлены китайская, корейская, кубинская и др. социалистические революции. Без этого вклада не было бы сейчас в мире социалистических государств. Такие революции требовательны к революционерам, т.е. требовательны к личностям. Случайные люди не смогут их осуществить. Нужны герои. И такие революции могут проиграть, потому что они преждевременны. Под них не готова материалистическая база. Не созрела ещё революционная ситуация. Логику марксизма не обманешь, а значит, после захвата власти требуется или в рекордные сроки создать материальную базу революции, или проиграть.

Это вызвало споры в большевистской среде. Ленина поддержали далеко не все. Самое известное противостояние: конфликт с Троцким, что остался в наследство Сталину. Ведь Сталину пришлось осуществлять этот план Ленина по построению социализма в отдельно взятой стране. Потому и нелепо выглядят попытки противопоставить Сталина Ленину, ведь Сталин действовал строго по работам Ленина, за что и получил от современников прозвище «верный ленинец», и уже в наше время – «практик социализма». Никто в партии не был больше предан идеям Ленина.

Тут уточню, то, что общество не готово к революции, не значит, что такая революция бесполезна или вредна. Наоборот, в случае успеха она приносит несоразмеримо больше пользы, чем, если бы стали ждать созревания революционной ситуации для перехода к более прогрессивной формации. Потому что опережающая революция вынуждена делать в ускоренном темпе всё то, что иначе делалось бы гораздо дольше. Например, как сказал Сталин, что вынуждены, построить за 10 лет всё то, что европейские государства строили 50-100 лет. Вот без социалистической революции и строили бы 50-100 лет, а может быть и дольше, а может быть, вообще не построили.

Объясним это на примере Октябрьской Социалистической революции в России в 1917 году. Главное отличие Октябрьской Социалистической революции от череды буржуазных, к примеру, той же Февральской, в том, что она происходила по плану. То самое, ставшее уже мемом «взять почту, телефон, телеграф». Если в буржуазных революциях, в революциях для которых уже созрела революционная ситуация, нельзя было предугадать начала, то для ленинских революций начало задавалось революционерами.

В чем главная проблема революций без революционной ситуации? В том, что после захвата власти революционерам, власть неустойчивая. Если смотреть на социалистические революции в феодальных странах, то видно, что рабочие там не в большинстве. Большинство составляют крестьяне. А крестьяне имеют мелкобуржуазное сознание, и тяготеют к буржуазии. Их ценности им ближе. Сами же рабочие разобщены. Потому революционеры в крестьянских странах вынуждены решать вопрос с крестьянами, в том числе и откровенным подкупом. Отсюда, необходимо в кратчайшие сроки создать материальные условия революции. Т.е. фактически создать революционную ситуацию после революции. Т.е. выполнить историческую роль буржуазии. Задача сама по себе грандиозная, а потому многие даже у большевиков считали данную задачу невыполнимой.

Почему считалось, что социалистическая революция должна сначала случиться в развитых странах? Потому что количество пролетариата там гораздо выше, а значит после захвата власти ситуация будет более устойчива. Больше пролетариата – больше сторонников. Если в стране большинство населения пролетариат, значит большинство за социализм. Потому Троцкий и компания не делали ставку на построение социализма в России. Они считали, что в России даже захватив власть, долго её удержать будет нельзя, потому что в России на тот момент большинство населения является крестьянским, а крестьяне у нас с мелкобуржуазным сознанием. Т.е. социалистическая власть в такой стране – это власть на пороховой бочке. В любой момент может рвануть восстание. А если долго удержать власть нельзя, значит надо использовать момент максимальным способом, т.е. использовать Россию как рычаг для социалистической революции в странах, где пролетариата больше, а значит, его власть будет устойчивой, а это промышленно развитые страны Европы. Вот откуда известное, что Россия будет топливом для европейских социалистических революций. Таким образом, марксистская логика в действиях Троцкого и др. старых большевиков прослеживается. Но Ленин потому и гений, что решил идти другим путём. Путём, скажем так, опережающей революции.

После победы в гражданской войне за будущее России и восстановления последствий этой войны большевики оказались в тисках. Снаружи на них готовились напасть буржуазные государства, а изнутри в любой момент могла ударить молодая буржуазия (кулаки) с крестьянством. Долго такую ситуацию терпеть было нельзя, потому что эти чеховские «подвешенные ружья» должны были выстрелить. И выстрелив, снести молодую советскую власть. Как писал выше, такая ситуация называется революционной ситуацией. Но если раньше революционная ситуация работала против феодалов, то сейчас она стала работать против большевиков. Конечно, внутри СССР нарождавшаяся сельская буржуазия была далеко не такой сильной, как промышленная буржуазия в Российской Империи, и не будь угрозы внешнего нападения, опасности бы не представляла. Но вместе с внешней угрозой она становилась важным фактором в устойчивости режима большевиков.

Что же решают делать большевики? Большевики осуществляют коллективизацию с индустриализацией. И если коллективизация решала проблему с крестьянством: колхозы служили переходным этапом в пролетаризации крестьянства и разрушении деревни; то индустриализация решала обе эти проблемы разом: крестьян отправили на новые заводы, где они становились пролетариями, также новые заводы обеспечивали индустриальную мощь страны, повышая образовательный уровень населения, и оснащая различные институты государства передовой техникой и др. товарами, в первую очередь, конечно, армию. В итоге одно из ружей (собственная буржуазия и крестьянство) было нейтрализовано, а к выстрелу второго (мировой войне) успели подготовиться. Напомню знаменитое у Сталина: «Мы должны за 10 лет пробежать всё то, что европейские страны проходили 50-100 лет». Успели.

Тут надо отметить для многих непонятные действия большевиков до и во время 2 мировой войны: фильмы про царей, возврат погон, смягчение отношения к религии и тому подобное. Эти действия были направлены на воздействие на мировоззрение вчерашних крестьян. Можно сказать, направлены на подкуп этих вчерашних крестьян. Чтобы в самый тяжелый момент для революции не предали. В какой-то мере это можно назвать вынужденным шагом назад. Позже это назовут сталинизмом, в Китае маоизмом, в Северной Корее чучхе. Названия разные, а смысл один. Да, в Китае и КНДР были те же проблемы, даже в большей степени. Потому что пролетариев было меньше, а крестьян больше. Потому и заигрывали с крестьянами там точно также.

В России же вопрос с крестьянством решили, сделав большинство населения пролетариями. Тем самым сделав основание революции (пролетариат) устойчивым. Также от внешней буржуазии отбились, окончательно с поставкой на вооружение ядерного оружия. Можно сказать, что в этот момент Социалистическая революция в России окончательно побеждает, т.е. завершается. Помните, как пели большевики: «Есть у революции начало! Нет у революции конца!»? Конца революции они тогда не видели. Столько всего предстояло сделать. Вот этот момент, момент разрешения революционной ситуации можно назвать концом социалистической революции. Социализм победил, социализм устойчив. Ленин оказался прав! Дальше можно уже строить коммунизм. Противостояние с буржуазными государствами перешло в затяжную фазу. И вот здесь большевики не справились.

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Теперь можно попробовать поговорить про революционную ситуацию для перехода к коммунизму. Отмечу, что это незаконченные размышления. Как она будет выглядеть?

1. В государстве остаются только пролетарии и буржуазия. Феодалы уничтожены, крестьяне переварены. Пролетариат становится большинством, его сознательность повышается, а значит становится опаснее, значит демократия будет сворачиваться. Не давать же пролетариату шанс мирным путём, через выборы перейти к коммунизму?!

2. Пролетариат начинает всё больше заявлять свои права. Начинают говорить про безусловный базовый доход. Сначала тихо и редко, потом всё больше и громче.

3. Производство и другие сферы деятельности усложняются, а значит требуют всё больше высокообразованных людей. Всё больше людей занимаются сложной деятельностью: наукой, разработкой и т.д. А значит, эти рабочие становятся более сознательными. Они начинают задумываться, что если они всё делают, то зачем им буржуазия? Хвалить и гладить по головке? Давать деньги? Ну, это же унизительно. Ты всё делаешь, а тебя свысока поучают, да чуть что выгоняют на мороз. Да ещё и обворовывают. Интеллектуальная деятельность почему-то принадлежит не творцам, а буржуазии. Законы защищают тех, кто платит, а не тех, кто изобретает. Удивительно ли, что законы в буржуазном государстве защищают карман буржуазии, а не творцов? Так вот, высокообразованные люди этот обман начинают понимать всё лучше. А так как они занимаются сложной деятельностью, то перехватить управление им проще, так как они понимают, как всё работает.

Как там писалось в киберпанке, где ИИ брал под контроль человечество. Ровно также можно взять под контроль все системы в государстве и людям, работающим в этих системах. Какая принципиально разница искусственный интеллект берет различные системы деятельности человека под контроль или человеческий? Если искусственный может, человеческий тем более сможет. Что делать буржуазии в этом случае? Брать этих людей под контроль? А как? А кто будет брать под контроль контроллеров? Как только буржуазия стала брать людей на управление, а сама только владеть, она подписала себе смертный приговор. Она стала не нужна. А значит вопрос: «Когда снесут буржуазию?», – лишь вопрос времени.

4. Проблема с воспроизводством населения, которая в рамках капитализма не решается. Стоимость воспроизводства рабочего из-за усложнения производства всё выше. Тратиться на это капиталисты не хотят, а значит, население перестаёт воспроизводиться. Судорожные попытки завоза мигрантов помогают только на первое время. Воспроизводство мигрантов же оплачивать тоже не хотят, а значит, завозить мигрантов надо постоянно. Мигранты заканчиваются. Устраиваются военные конфликты в том числе, чтобы люди вынуждены были уходить в иммиграцию. Таким образом, сначала используется добровольная миграция, Когда она заканчивается, используется вынужденная миграция. Но и она тоже закончится.

Тогда через коллапс ряда государств до остальных дойдёт, что воспроизводство населения надо оплачивать полностью. Либо текущие государства разрушаться, и на их осколках новые образования придут к оплате воспроизводства населения. Скорее всего, будет что-то среднее: часть государств придут к оплате воспроизводства населения через разрушение и пересборку, а может и не смогут сами пересобраться, а часть придет, глядя на неудачников.

Проблема ведь не в том, что люди не хотят рожать, как нас пытаются убедить, а в том, что те, кто хочет рожать, не могут этого делать, либо вынуждены ограничивать свои желания одним ребенком. Если дать этим людям возможность рожать, например, через снижение оплаты стоимости рождения и воспитания ребенка, то они завалят всех детьми. Ещё придётся просить их прекратить: «горшочек не вари». Это ведь не рационально заставлять рожать тех, кто не хочет. Рационально помогать рожать тем, кто хочет. Можно, конечно, решить вопрос и через искусственную матку. Только принципиальной разницы между искусственной и биологической матками в данной ситуации нет. И там, и там надо оплачивать рождение и воспитание детей. Только почему-то с искусственной маткой это автоматически всем понятно, а с биологической нет.

Итог. Многое из перечисленного видно уже сейчас. Таким образом, революционная ситуация по переходу к коммунизму наступает, если уже не пришла. Призрак коммунизма бродит по миру.

https://smertnyy.livejournal.com/60192.html – цинк

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