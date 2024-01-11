Ученые выяснили, что энергетики замедляют старение

Как сообщает издание Science, американские ученые, представляющие медицинскую школу Колумбийского университета в Нью-Йорке, установили, что таурин, представляющий собой один из основных ингредиентов энергетических напитков, замедляет процесс старения.

Опыты на мышах показали, что включение таурина в рацион способствовало продлению жизни грызунов на 10%, что, в переводе на возраст человека, составляет около семи или восьми лет. Кроме того, высокий показатель таурина, как показали исследования, снижает риски развития гипертонии, ожирения и диабета второго типа, одновременно повышая общий уровень здоровья и улучшая психологическое состояние, однако его избыток оказывает негативное влияние на сердце и целый ряд других органов.

Учитывая то обстоятельство, что в энергетиках таурин сочетается с кофеином и другими потенциально опасными веществами, восполнять его дефицит в организме следует за счет таких продуктов, как моллюски, индейка и темное мясо курицы, а также при помощи усиления физической активности.