Мнение: Второй Ледокол Евгения П.

«Вообще, было бы интересно написать (возможно, в будущем) историю тех событий, исследовав на первом плане психические типы главных участников: сборище всевозможных болезненных комплексов и перверсий (в первую очередь, по мнению автора – импотент- С.) царь Александр, сдержанный, но страдающий и склонный к мазохизму Барклай, неуравновешенный и склонный к садизму (хотя и терпевший годами плохо скрываемые измены жены) Багратион, изощренный и извращенный, но ленивый злодей Кутузов и т.д.»

С увлечением читаю сейчас огромную (без всякого преувеличения!) историческую книгу – эпохальный труд Евгения Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года» (Москва, АСТ, 2017). Это целый фолиант: мало того, что в нем 800 страниц, так еще и формат необычный – почти А4! И при всем при том – еще и мелкий шрифт!! Специально ездил в «Дом Книги» на Новом Арбате, чтобы купить (только там, по-моему, и продается). В общем, том из серии «таким убить можно».

И если не убьет, то покалечит многих. Во всяком случае, наши казенные патриоты, мне думается, должны по ее прочтению просто полопаться через одного. От злости. Во всяком случае, именно так задумано автором. Приятно, что мы с ним родня по alma mater – он тоже из МГУ, образование самое что ни на есть профильное – истфак.

Честно говоря, удивляюсь, что этот кроваво-красный талмуд до сих пор еще не вызвал самых жарких споров и битв «стенка на стенку». По разрушительности в отношении «школьных мифов» работу можно сравнить разве что с «Ледоколом» Суворова, но, на мой взгляд, «Научная история» намного радикальней: она просто камня на камне не оставляет от всего «российского патриотизма». Понасенков гневно отрицает (и опровергает с документами в руках) само название «Отечественная война» в отношении войны с Наполеоном 1812 года – показывая, что «народ» к борьбе с Наполеоном не имел практически никакого отношения, все «партизаны» и «василисы кожины» – миф – и задает действительно важный вопрос: какая может быть «народная война с завоевателями» в стране, где основная часть народа находится на положении рабов, которых можно (!) было «продавать отдельно от семьи», сечь и насиловать совершенно безнаказанно? А ведь в самом деле: о какой «борьбе за свободу Отечества» может думать крестьянин, не имеющий ни грана личной свободы? Только подумаешь, и сразу понятно, что «патриотический подъем» – это явно позднейшее наслоение, навязывание людям реального 1812 года представлений, которых они отродясь не имели и не могли иметь.

Отвергая «отечественную войну», Понасенков идет еще дальше: он прямо (опять же, опираясь на самые разные исторические свидетельства) перекладывает всю вину за то, что эта война вообще произошла, на царя Александра (то есть на РИ)! Это не Наполеон «напал» на «мирно спящую» Россию – а наоборот, Россия подготовила вторжение и даже уже практически начала войну против Наполеона! Знаю-знаю, в этом месте «антирезунисты» вздрогнули, словно кони при звуке боевой трубы, услышав нечто до боли знакомое. Да, дорогие друзья, вы правы: против вас открыли второй фронт! Причем в самом неожиданном и, как казалось, самом укрепленном месте. Я сам удивлен. Однако, должен признать, местами Понасенков (а особенно припасенные им в огромных количествах документы) дьявольски убедительны.

Я сам вот так поначалу читал-читал, недоверчиво хмыкал-хмыкал, а потом вдруг тоже подумал: ну да, Кутузова в первый раз вместе со всей русской армией Наполеон разбил под Аустерлицем; но, с другой стороны, А ЧТО ОН ТАМ ДЕЛАЛ? Что они там делали – Кутузов вместе с русской армией? Что забыли русские войска так далеко не только от дома, но и от собственных границ? Удивительный вопрос, который в школе почему-то никто не объясняет. На эту тему Понасенков где-то там остроумно заметил, что советские историки, мол, всю жизнь находились в двойственной, шизофренической позиции: они одновременно должны были, как положено, обличать «империализм» и «царизм» – и попутно защищать «империализм царизма». Хорошо сказано!

800 страниц я у себя в блоге все равно никак не перескажу, поэтому дам тут только еще одну цитатку на свой вкус:

«На самом деле, наступательная, агрессивная инициатива, экспансия логически вытекают из всего контекста внешней политики России эпохи Александра I: а она, в свою очередь, есть органичное продолжение непомерных захватов и расширения, начатых еще Петром I (и его предшественниками) – и ставших краеугольным камнем правления Екатерины II. Достаточно просто взглянуть на карту России и Европы, чтобы увидеть ту колоссальную несоразмерность, которую представляла собой Россия, нависающая пугающим монстром над Западом и постоянно поглощающая все новые и новые территории. Захватнические войны и аннексии при Александре I стали перманентными: в 1801-1804 годах Россия присоединяет к себе Восточное и Западное Грузинские царства, затем следует война с Персией(1804-1813) и с Турцией (1806-1812). К империи присоединяют Бессарабию, ханства на территории современного Азербайджана и Дагестан. В ходе войны со Швецией Россия отторгает Финляндию! Дальше – больше… Россия оккупирует герцогство Варшавское – и затем долгие десятилетия топит в крови восстания поляков. Если просто сравнить квадратные километры, присоединенные к Франции при Наполеоне и к России при Александре, то наполеоновские «захваты» окажутся несравнимо (!) меньшими. Кроме того, не забываем о смысле: Наполеон, во-первых, не начинал войны первым, а отбивал нападения, во-вторых, он давал просвещение и Гражданский кодекс. Естественно, Россия все эти аннексированные территории исторически удержать не смогла».

И т.д.

Очень интересно! Бегите брать, тираж всего 5 тыс. экз.! (2018)

Изложены, стало быть, мои впечатления “с пылу с жару” от только что вышедшей тогда, 6 лет назад, томины Понасенкова по “Отечественную войну с Наполеоном”. И ведь нельзя сказать, что Отечество совсем никак не оценило его титанический труд; нет, за эти 6 лет ему успели дать высокое звание Иноагента и почти выдавили из страны.

Отчизна у нас, как всегда, умеет ценить своих героев.