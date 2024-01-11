Мнение: США постепенно проигрывают Китаю, в том числе и на море

1. Блогер Китайский связной показывает заставку китайской статьи про геополитику. Так китайцы видят своё противостояние с США. Возможное толкование состоит в том, что американцы разжигают в мире хаос, а китайцы его гасят, при этом вода сильнее огня, так что огонь обречён в итоге на поражение (ссылка).



2. Другое толкование более прямолинейное: Китай теперь доминирует в водной стихии, на морях и океанах за счёт своего мощного флота. И претензия на это вполне обоснована. Исследование русских специалистов показывает, что именно Китай, а не США является теперь главной морской державой в мире (ссылка):



Россия занимает третье место в рейтинге морских держав. Перечень составлен учеными ИМЭМО РАН на основе открытых данных. Рейтинг публикуют «Известия».

На первом месте в списке находится Китай, на него приходится 15,9 процента совокупного морского потенциала всех морских держав. Далее следуют США (15,5 процента), на долю России приходится 6,8 процента.

Далее идут Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

В рамках исследования анализируются 40 категорий морской статистики как военного, так и гражданского характера. Если судить только по военному потенциалу, то на первом месте в мире находится США. Однако в пользу Китая говорит наличие самого большого торгового флота в мире.

Недавно народ возмущался, что я назвал Россию теллурократией (сухопутной империей), хотя у нас тоже есть мощный флот. Да, у России действительно есть мощный флот и, более того, он критично важен для нашей внешней политики. Однако всё же мы остаёмся теллурократией, причём самой важной на планете, так как мы расположены в центре Евразии, а Евразия, в свою очередь, является главным материком Земли.

США могут оставаться сверхдержавой только при условии, что Россия и Китай будут лежать в руинах или враждовать друг с другом. Нынешняя ситуация, когда Китай и Россия сильны, и когда мы находимся в положении почти союзников, для американской талассократии (морской империи) смертельна. Если Соединённым Штатам не удастся посеять хаос, их геополитическое поражение неизбежно.

3. Китай кое-чему научился у России, которая вынужденно ввела контрсанкции против западных стран. Китайцы превентивно ввели санкции против Запада за поставки оружия на Тайвань, причём ещё до начала возможного сражения за остров (ссылка):

Власти Китая введут санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню. Об этом сообщает МИД КНР, передает ТАСС.

Санкции решили ввести в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

В МИД Китая уточнили, вводимые ограничения предусматривают заморозку активов, включая недвижимость указанных компаний на китайской территории.