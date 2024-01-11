 

Как носить кюлоты зимой-2024: 10 образов, которые будут стильными даже с обувью на плоской подошве

11.01.2024, 21:02, Разное
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Кюлоты, имеющие специфическую длину и необычный крой, стали незаменимым предметом гардероба всех модниц. Носить элегантные брюки актуальных фасонов можно в любое время года. Покажем 10 стильных образов, которые смогут вас вдохновить в 2024 году на эксперименты.

Комфорт и универсальность

Кюлоты отличаются широким и свободным кроем, а их длина обычно достигает середины икры или чуть ниже. Эти брюки выглядят как нечто среднее между юбкой миди и широкими штанами. Имеющие высокую талию и расширяющиеся книзу, они создают женственный силуэт, а их универсальность позволяет им адаптироваться к разным случаям: от повседневных образов до официальных нарядов для торжественных мероприятий.

Свободные брюки, популярность которых зашкаливает, уже стали настоящей классикой. Они хороши как на высоких женщинах, так и на миниатюрных дамах.

Как носить кюлоты зимой

Сочетайте их с теплыми джемперами, кардиганами, кожаными куртками или длинными пальто. Поиграйте с текстурами, цветами и длиной, чтобы создать динамичный и эффектный образ.

Ботинки или ботильоны на каблуке – лучшие союзники кюлотов зимой. Теплая и стильная обувь поможет создать элегантный и женственный силуэт.

Выбирайте брюки-кюлоты из плотных тканей, таких как шерсть или твид: эти материалы согреют даже в самый морозный день.

С ботильонами на каблуке

Брюки-кюлоты темных оттенков отлично сочетаются со стильной теплой обувью на каблуке. А если добавить эффектный джемпер или яркую ветровку, получится изысканный образ.

С туфлями на шпильке и длинным пальто

Кюлоты пастельных тонов можно сочетать с кожаными туфлями на шпильке, а завершить ансамбль лучше всего длинным пальто, который подчеркнет минималистичный стиль.

С лоферами и пончо

Модные широкие джинсы-кюлоты, черное пончо и лоферы – идеальная пара, которая поможет создать повседневный и в то же время шикарный лук.

С клетчатым пальто

Роскошное пальто в модную клетку сочных оттенков можно носить с кюлотами черного цвета, чтобы не отвлекать внимание от яркого верха. А дополнить образ можно золотыми лоферами и объемной сумочкой.

С балетками и твидовым жакетом

Брюки-кюлоты можно дополнить вневременной вещью, которая никогда не выйдет из моды. Укороченный твидовый жакет, впервые представленный самой Шанель, поможет создать изысканный образ. А симпатичные балетки дополнят элегантный аутфит французским шиком.

С кардиганом

Для создания комфортного лука обратите внимание на брюки-кюлоты с оригинальным принтом, которые заставят окружающих точно обратить на вас свое внимание. А сочетать их лучше всего с однотонным кардиганом в нейтральной гамме.

С монохромным нарядом

Однотонные наряды вряд ли кто-то назовет скучными, скорее, наоборот, они весьма элегантны. Монохромный ансамбль предполагает использование вещей различных оттенков одного цвета. Комплект из кюлотов, водолазки и длинного тренча выглядит восхитительно.

Со шпильками и жакетом

Брюки-кюлоты модного цвета верблюжьей шерсти с высокой талией идеально сочетаются с укороченным светлым жакетом и удобными туфлями на шпильках, которые визуально удлиняют ноги.

С блузкой и сапогами

Брюки-кюлоты с металлическим блеском отлично смотрятся в сочетании с черными сапогами на каблуке. Добавьте темную блузку и неброские аксессуары, чтобы сбалансировать образ.

С пиджаком оверсайз

Эффектная комбинация с брюками-кюлотами и трендовым пиджаком необычного кроя поможет визуально вытянуть фигуру. В таком аутфите можно отправиться как на работу, так и на свидание.


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