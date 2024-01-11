Мнение: О сути происходящего в одном графике… Всё так просто?

Если кто думает или верит, что «украинский кризис» — это про борьбу за свободу и суверенитет или там про эпичную битву демократий с автократиями за лучший мир для внуков, то зря. Всё проще. Намного проще.

Кстати, а есть такие, кто верят всему, что рассказывает пропаганда Империи добра?

Не посмотреть ли им на один всё-всё-всё объясняющий факт?

Все государственные долги в мире без малого — 100% мирового ВВП. Проще говоря, 8 млрд землян придётся работать год, не потребляя ни маковой росинки, ни водяной капельки, чтобы всё это погасить.

При этом два правительства формируют почти половину глобальных государственных долгов: #США – 34 трлн долл. и Японии – 9,5 трлн долл.

Комментарий одного ТГ-канала.

С Великой рецессии 2008 года государственный долг рос с опережением мирового ВВП на 2,5-3% в год благодаря «вертолётным» деньгам ФРС и крупнейших центробанков. Не надо иметь учёную степень по экономике, чтобы построить тренд и сделать #прогноз: отношение долгов (расходов по ним) к доходной базе (ВВП) продолжит расти.

При сохранении текущей скорости роста долгов уже на горизонте десятилетия (по меркам государственного планирования – миг) доходов не хватит для покрытия всех расходов. Единственный способ не допустить ни дефолта, ни инфляционного шока, что для капитала одно и то же – перераспределить мировую доходную базу. То есть, забрать у слабого, но достаточно крупного, его капитал (ресурсы, технологии, квалифицированный персонал) и заткнуть этим дыру в балансе.

#Россия не захотела повторения 1991 года, #Китай милитаризируется. Поэтому за банкет платит самый слабый — #ЕС.

И поэтому «украинский кризис», ослабляющий и уничтожающий Европу, подминающий её под США, был неизбежен.

Логично?

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