Гастроэнтерологи Чижикова и Алисова назвали продукты, которые облегчают изжогу

Изжога может возникнуть по разным причинам, поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза и назначения эффективного лечения, которое может включать коррекцию питания или медикаментозную терапию. Эту информацию предоставила Анастасия Чижикова, врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог в клинике “СМ-Клиника”.

Во время обострения симптомов изжоги можно временно принимать лекарства для снятия дискомфорта, но не следует этим постоянно прикрывать проблему, как предупреждает гастроэнтеролог. Вместо этого, важно обратить внимание на питание. Одним из полезных средств для облегчения изжоги является простая вода, особенно слабощелочная, такая как столовая минеральная вода. Перед ее употреблением следует избавиться от газа, чтобы не раздражать слизистую оболочку пищевода.

Кроме того, некоторые каши и кисели, такие как овсяная, льняная и рисовая, могут помочь снизить кислотность в желудке и успокоить слизистую пищевода, согласно совету Чижиковой.

Важно также учесть, что натуральные кислоты в продуктах, таких как фрукты, овощи и напитки, могут способствовать изжоге. Поэтому рекомендуется выбирать продукты с низким содержанием кислоты в рационе, чтобы смягчить симптомы.

Какие продукты стоит включить в рацион для борьбы с изжогой:

1. Дыни и бананы: Несмотря на высокое содержание кислоты во многих фруктах, бананы и разнообразные виды дыни, такие как арбуз, дыня и медвяная роса, считаются дружественными для желудка.

2. Овсяная каша: Это отличный выбор для начала дня, она не вызывает рефлюкс и содержит много полезной клетчатки.

3. Хлеб: Предпочтение следует отдавать цельнозерновым продуктам, так как они богаты клетчаткой и витаминами.

4. Рис и кускус: Особенно полезен коричневый рис, который содержит больше клетчатки.

5. Зеленые овощи: Брокколи, спаржа, зеленая фасоль, сельдерей и цветная капуста содержат мало кислоты и могут быть включены в рацион.

6. Нежирная птица и мясо: Курица, индейка, говяжий фарш и стейк, приготовленные без кожи и жирных соусов, являются хорошими выборами.

7. Картофель и другие корнеплоды: Однако стоит избегать лука.

8. Рыба: Жареная, вареная и запеченная рыба без жирных соусов также подходит для питания при изжоге.

9. Яичные белки: Они богаты белком и мало содержат кислоты, поэтому можно употреблять без опасений.

Соблюдая рекомендации по питанию и советы врачей, можно снизить риск и частоту изжоги и улучшить общее состояние здоровья.