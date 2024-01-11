 

Минфин оценил дефицит бюджета в 2023 году в 1,9% ВВП

11.01.2024, 19:45, Разное
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По предварительной оценке Министерства финансов РФ, дефицит российского бюджета в 2023 году составил 3,2 трлн рублей или 1,9% ВВП. Этот показатель немного уменьшился по сравнению с 2022 годом, когда дефицит составлял 3,3 трлн рублей или 2,1% ВВП.

Доходы федерального бюджета в 2023 году составили 29,1 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем в 2022 году. С другой стороны, расходы выросли на 4%, достигнув 32,4 трлн рублей, согласно оценке Минфина. Министерство финансов также сообщило, что ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году увеличились на 25% и составили 20,3 трлн рублей, в то время как доходы от нефти и газа сократились на 23,9%, достигнув 8,8 трлн рублей.

Важно отметить, что президент России, Владимир Путин, подчеркнул уверенность в бюджетной системе РФ, отметив, что в ноябре 2023 года федеральный бюджет четыре месяца подряд закрывался с месячным профицитом, несмотря на планированный годовой дефицит в размере 2%.

Таким образом, мониторинг исполнения федерального бюджета за январь–ноябрь 2023 года свидетельствует о минимальном дефиците в этом году, что отражает относительно стабильное финансовое состояние России.


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