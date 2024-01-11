Скандалы: На Пхукете две беды: лодки и иностранцы

Почему затонула яхта «Мартини», на которой отдыхали русские туристы

Во второй половине дня 9 января возле тайского курортного острова Пхукет затонула яхта с российскими туристами, но известно о ЧП стало лишь на следующий день. К счастью, пассажиры из России и команда из трех тайцев живы и здоровы, но само судно ушло на дно. Но проблема оказалась намного глубже – во всех смыслах этого слова.

Мы узнали подводные камни трагедии из первых рук.

— Это очередная морская прогулка на закате с алкобуфетом и анимацией, такие тут тонут пачками, — рассказывают очевидцы случившегося в бухте Ао-Нам-Бо, где затонул туристический спидбот с говорящим именем «Мартини».

По словам наших туристов, морская прогулка к Ко-Хе (Коралловому острову), куда держало путь погибшее судно, до такой степени отработанный и ходовой туристический маршрут, что в той же бухте в этот момент – в районе 16.00 часов 9 января – собралось сразу несколько аналогичных яхт с туристами на борту, среди них были и россияне. Экипажи этих яхт и пришли на помощь пассажирам и команде терпящей бедствие «Мартини», пока спасатели мчались на место на ЧП.

— Это случилось неожиданно?

— Во всяком случае, довольно быстро, — делится впечатлением Максим из Белоруссии, наблюдавший ЧП с другого борта. – Вроде бы внезапно прорвало трубу в моторном отсеке.

Звоню в Морской департамента Пхукета с вопросом, может ли в технически исправной яхте, имеющей лицензию на обслуживание туристов, «внезапно» прорвать трубу в моторном отсеке?

— Нарушения обнаружены, — отвечают мне. – Мы предоставим в ваше консульство отчет по результатам технической экспертизы, заявка оттуда нам уже поступила. Главное, что все туристы спасены благодаря тому, что наши экипажи не позволяют никому находиться на борту без спасательных жилетов, а спасатели реагируют оперативно.

Это правда: без спасжилетов на лодке нельзя, но никто против них и не возражает. И тайские спасатели работают профессионально и слаженно – если только ЧП недалеко от берега, и они успевают прибыть на моторках до трагической развязки. Однако несчастный случай на воде 9 января, оказывается, уже 6-й за последние две недели – об этом случайно «пробалтываются» в пхукетском турбюро. Но срочно поправляются, что «все отделались легким шоком».

— У нас тут две беды, — говорит Пайтхун, служащий пхукетского порта Чалонг. – Лодки и иностранцы. Нелегально работающие иностранцы сдают в аренду несправные лодки, оформляя их на подставных тайских хозяев за гонорар.

Вежливый, как все тайцы, Пайтхун не уточняет, какие именно иностранцы так делают, зато это знают в русскоязычной тусовке: лодочный бизнес на Пхукете – наш. Соотечественники говорят об этом не без гордости.

— Конечно, они сваливают на нас свои трудности, — парирует Александр, инвестировавший в «наш» бизнес на Пхукете. – Что ж они тогда от медиков бегают?!

Так я узнаю, что аналогичное ЧП на воде, на аналогичной «предзакатной» прогулке, произошло еще 31 декабря: спидбот налетел на скалы у острова Майтон. Но поскольку финал у него по-настоящему трагический (пятилетняя россиянка умерла в госпитале Чалонга, 8 соотечественников получили травмы), расстраивать туристов перед Новым годом пхукетские власти не стали. Однако после проверки, обнаружившей в крови капитана ставшей роковой для российского ребенка лодки, сильнодействующий наркотик, инициировали масштабную проверку в туристических джетти (пирсах, откуда отчаливают прогулочные лодки). Она идет со 2-го января, от работы по причине обнаружения запрещенных веществ в крови отстранено уже 6 тайских капитанов.

— Их гораздо больше, просто они бегают от медиков, — уверен соотечественник Александр. – Если вы сейчас вспомните про легалайз (в Таиланде разрешен к употреблению каннабис – авт.), то я вам скажу, что разрешен он в микродозах и не в рабочее время. И в крови у этих капитанов был не он. Проверки сейчас продолжаются.

— Впервые слышу!

— Ничего странного, о неприятностях молчат, чтобы не портить людям оплаченный праздник. Сейчас на острове вал россиян, у нас же самые длинные новогодние каникулы из всех здешних экспатов. Но главное – завтра у нас открытие Бот шоу (TIBS- 2024 – ежегодная международная яхтенная выставка-ярмарка — авт.). ВИПы уже приплыли, в этом году впервые весь продажный движ будет не в Рояль Марине (Royal Phuket Marina – эскпоцентр Пхукета – авт.), а на площади перед консульством РФ. Кто же такой праздник портит дурными вестями?!

Местная пресса с Александром солидарна: Thailand International Boat Show, традиционно проводящийся на Пхукете с 11 по 14 января, в этом году переросло формат «мероприятия про яхты», став «событием в лакшери-лайф всего мира». В этом году на шоу впервые представлены не только лодки, но и элитная недвижимость, бизнес-джеты (частная авиация – авт.), частные школы и «золотые» визы Thailand Elite. А под этим заметка, сообщающая, что пхукетский офис Красного Креста и местная больница начали новый год с организации мобильных пунктов переливания крови в связи с беспрецедентным ростом туристических ЧП на дорогах и в акваториях острова.

Нонна Сикоева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”