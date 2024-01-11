 

По инициативе участников «Голой вечеринки» будет восстановлен Соловецкий лагерь особого назначения

11.01.2024, 19:33, Разное
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Представляющей участников так называемой «голой вечеринки» адвокат Эльман Пашаев направил официальные запросы в министерство юстиции и ФСИН с просьбой разрешить шоуменам направиться в исправительный лагерь при монастыре для «искупления своих грехов перед государством, обществом и отдельными гражданами».

Как подчеркнул юрист, звёзды готовы потратить все свои сбережения на строительство исправительно-трудового учреждения для заключения лиц, нарушивших писаные и неписаные социальные нормы

– Мои клиенты осознали всю глубину своего падения, поняли, что оказались на краю пропасти. Они не просто готовы отдать всё нажитое непосильным трудом на создание такого лагеря, они хотят стать его первыми воспитанниками, – объявил Пашаев.

Это намоленное место, рядом с монастырём, среди красивейшей природы Русского Севера. Именно там русский шоу-бизнес готов «переродиться и вернуться к труду уже очищенным от скверны», подчёркивается в заявлении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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