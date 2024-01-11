Мнение: Россия должна брать пример с Турции и учиться на её ошибках

1. В отличие от наших летящих в пропасть соседей, поставивших все фишки на радужную клетку (то есть на Запад) и проигравших, Турция делает осторожные попеременные ставки и в целом даже выигрывает по мелочи в мировом геополитическом казино. На мой взгляд, до своих великих предшественников президент Эрдоган ещё не дотягивает, однако я должен признать, что его многовекторная политика значительно выгоднее для Турции, нежели американоцентричная политика страдающих от дружбы с США государств. Цитирую Кирилла Стрельникова (ссылка):



Позавчера одна из самых крупных в военном отношении стран НАТО (мягко говоря, недружественной нам организации) сообщила, что во время конфликта на Украине она не пропустит через Босфор в Черное море тральщики, подаренные Украине другим видным членом НАТО — Великобританией.

Время вешать турецкий флаг на аватарку? Секундочку.

Одновременно с ножом в спину натовской Великобритании Турция другой свободной рукой всеми силами участвует в проекте нового логистического маршрута НАТО, который будет проходить из Румынии через Болгарию и Грецию в Турцию, что позволит быстро перемещать боеприпасы и военную технику из Средиземноморья вдоль черноморского побережья — и явно не для того, чтобы порадовать Россию.

Бежим снимать флаг Турции с аватарки? Погодите.

Опять же два дня назад стало известно, что в Россию прибыла из Турции первая партия куриных яиц, которая призвана снять временные внутренние трудности с этим хрупким продуктом. Мало того: пошлина на ввоз яиц стала нулевой, а на очереди еще 21 турецкая компания — они будут счастливы поправить наш яичный вопрос.

Но подождите благодарить турок. На днях парламентская комиссия Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО и он передан на рассмотрение Генассамблеи страны.

Тем не менее одновременно с этим явно враждебным шагом Эрдоган с энтузиазмом подтвердил планы России и Турции по созданию на территории последней крупного газового хаба, который может изменить всю газовую логистику в Европе (к выгоде России и Турции).

Параллельно с этим Турция недавно замирилась с Грецией, чтобы повысить свои шансы на вступление в ЕС, который стал форпостом русофобии, антироссийских санкций и прямой военной помощи Украине.

Вместе с тем по итогам прошедшего года товарооборот России с Турцией достиг рекордных 60 миллиардов долларов, есть планы его в разы увеличить.

Однако на фоне рекордного роста товарооборота на прошедшем саммите НАТО Эрдоган призвал принять в альянс Украину, на что не решались даже Байден с Шольцем. Эрдоган лично отпустил на Украину боевиков “Азова”*, хотя обещал, что они до конца конфликта останутся “гостить” у него. Поставки турецкого оружия на Украину продолжаются и сворачиваться не собираются.

Несмотря на это, в Турции силами “Росатома” возводится АЭС и семимильными шагами идет развитие масштабных проектов в энергетике. По словам Владимира Путина, “партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды”. Эрдоган, в свою очередь, назвал Путина “дорогим другом” и, по слухам, прослезился.

Сейчас мы наблюдаем за внешней политикой турков с некоторым презрением, считаем турецкие власти флюгерами, мотающимися вслед за малейшим ветерком туда-сюда. Вместе с тем, если бы президент Эрдоган умел выполнять взятые на себя обязательства, его политику следовало бы считать образцовой. Турция не должна ни дружить с Швецией и США, ни враждовать. Турция должна дружить с Турцией, больше ни с кем. Из этого очевидно следует, что по одним вопросам Турция должна шведам помогать, по другим — мешать. Может быть, Швеция с точки зрения турок — злодейское государство, которое следовало бы уничтожить. Однако у Эрдогана нет комплекса судьи. Никто не заплатит Турции за справедливое наказание Швеции, поэтому Турция не собирается таскать каштаны из огня, решая за свой счёт общую проблему всего человечества.

Полагаю, России тут следует брать с Турции пример. Да, в мире происходит много чего несправедливого. Однако Россия не должна спасать мир за свой счёт — особенно в ситуациях, когда платить за спасение мира горячие головы предлагают жизнями русских солдат. Пусть Швецию, Германию, США и так далее наказывают за их злодеяния другие страны. Нам важнее не нанесение вреда кому бы то ни было и даже не помощь нашим быстро забывающим родство «братьям», а интересы нашей собственной страны.

2. Адекватной экономической политикой, впрочем, Турция похвастаться не может. Там в своё время победила партия печатного станка — турецкий аналог той нашей банды, которая в России выдумывает смешные искажения для фамилии Эльвиры Набиуллиной и распространяет конспирологию о подчинённости нашего ЦБ американскому МВФ. Нам повезло, наша партия печатного станка провалилась. Туркам не повезло — там начали безудержно печатать деньги «ради развития экономики», и теперь турки наслаждаются гиперинфляцией (ссылка):



Показатель годовой инфляции в Турции почти достиг 65 процентов в декабре, а к маю 2024 года он может дойти до 70–75 процентов. Об этом сообщает агентство Insider Paper со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

Сейчас, конечно, даже команда Реджепа Эрдогана осознала проблему, однако быстро и просто решить столь запущенную проблему невозможно. Если инфляция в 10-20% — налог на бедных, который снижает рейтинг президента, но не останавливает производство, то инфляция в 60-80% означает уже постепенное разрушение экономики, так как при такой инфляции издержки резко повышаются, и многие бизнесы становятся убыточными, тогда как другие, паразитические, получают возможность выжимать сверхдоходы из терпящих бедствие общества и государства.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему умеренное безразличие к общественному мнению — важная часть предпринимательской культуры. Цитирую из середины поста (ссылка):

…Работа предпринимателя, если только он не унаследовал своё дело тем или иным путём, подразумевает необходимость делать глупости, ошибаться и регулярно выглядеть нелепо.



Приведу отвлечённый пример, чтобы не показывать пальцем на конкретную персону. Сейчас недалеко от Петербурга, под Выборгом, продаётся остров Нииттюсаари за 200 млн рублей. Остров соединён с «материком» двумя мостами, электричество есть. Почему бы не построить на острове средневековый замок в финском стиле, чтобы потом сдавать его в аренду под свадьбы, турниры реконструкторов и тому подобные мероприятия? Каменные стены при современных технологиях можно возвести относительно недорого, а коммуникации и внутренняя отделка в такого рода объектах опциональны, на них можно сэкономить. Есть же в Самарской области отличный замок Гарибальди, построенный местным мясным королём в нулевые. Чем окрестности Петербурга хуже? Тем более что статуи для того замка под Тольятти делали как раз у нас. Границу с Финляндией, опять-таки, закрыли, а это значит, что привыкшие к финскому направлению туристы готовы будут тратить время и деньги на новый аттракцион. В общем, выглядит перспективно, теперь надо составить предварительные план и смету проекта, найти инвестора…



Если изложить абзац выше неподготовленному обывателю, тот покрутит пальцем у виска, рассмеётся и будет абсолютно прав. Идея дурацкая, особенно для меня, так как я не строитель и не отельер, да и связей в местных инстанциях, которые будут контролировать освоение острова, у меня тоже нет. Вместе с тем, типичный предприниматель постоянно порождает идеи подобного уровня безумия. Вслух свои идеи озвучивают не все, так как реакция публики и сотрудников обычно предсказуемо негативна, а вот тщательно продумывают в себя в голове — довольно многие.



В нашей культуре считается, что взрослому человеку заниматься подобным не пристало: он всегда должен быть уверенным в себе профессионалом, который не экспериментирует методом проб и ошибок, а всегда твёрдо знает, что делает. Тех, кто непрерывно загорается новыми идеями, называют фантазёрами и осаживают.



В бестолковые девяностые, когда по городу ходило ещё много жуликов-коробейников, я наблюдал короткую сценку в очереди на диспансеризацию. Бригаде рабочих некий захожий торговый агент предложил купить тараканодром — недорого, но наверняка самого паршивого качества. Один из рабочих заинтересовался, начал подбивать своих товарищей скинуться на покупку, чтобы потом устраивать у себя в трамвайном парке тараканьи бега. Остальные рабочие, однако, отнеслись к тараканодрому со здоровым скепсисом, и активист без поддержки коллектива увял буквально за две минуты, прямо на моих глазах. Вот у него была идея, а вот идею вежливо придушили, как несерьёзную, и вот он тут же со вздохом от своей идеи отказался.



Повторюсь, это нормальная человеческая реакция на всё новое и «несолидное». Предприниматели, соответственно, в таких случаях обычно проявляют эмоциональную глухоту…