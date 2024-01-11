 

США изрядно повезло найти крушение десятка НЛО

11.01.2024, 18:45, Разное
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Завтра правительство США, по словам эксперта по разведке, будет обсуждать нечто тщательно скрываемое. Само собой, эти секреты касаются инопланетян и их транспорта, имевшего несчастье приземлиться на американской территории.

Думаете, речь пойдет о летающих тарелках? Как бы не так! Нынче «первая страна мира», скрывает захваченную машину времени и одновременно космический корабль. Да-да, именно ТАРДИС, как в сериале «Доктор Кто». Кроме того, в США были обнаружены аж 10 НЛО, неудачно контактировавшие с поверхностью Земли.

Дэвид Груш, бывший когда-то офицером разведки, рассказал на закрытой встрече руководителей ЦРУ, ФБР и Уолл-стрит, что НЛО шириной 30 футов (9,14 м) внутри достигает размеров футбольного поля. Мало того, этот объект может манипулировать пространством и временем и способен обеспечить энергией 70 000 человек.

Но самое удивительное, что загадочный корабль, который был выкопан из земли бульдозером, власти тайно пытались перепроектировать или восстановить из обломков. Для чего? А чтобы захватить лидерство в глобальной гонке вооружений. К тому же у американского правительства есть биологические доказательства существования 10 инопланетян, обнаруженных на местах крушения.

Вот эти, а может, и другие подробности могут быть впервые раскрыты конгрессменам США на секретном брифинге в пятницу (12 января). Якобы, известно, что им будет предоставлена ​​конфиденциальная информация о каких-то неопознанных аномальных явлениях – UAPS или НЛО. Но даже если им расскажут о существовании инопланетян, им не позволят предать это огласке. Инсайдер, который слышал откровения Груша перед 60 VIP-персонами на саммите в нью-йоркском пентхаусе, сказал:

«Его организовали влиятельный человек с Уолл-стрит и его друг-адвокат. Это была своего рода небольшая беседа в салонном стиле. Дэвид сделал это к тому же бесплатно и ради этого даже прилетел в Нью-Йорк. Он прибыл всего за несколько часов до этого, а на следующий день затем сразу ушел. Идея заключалась в том, чтобы собрать группу скептиков и верящих из разных слоев общества для беседы о Дэвиде и о том, что он сказал».

Груш никогда не заявлял, что сам видел какие-либо обломки НЛО или доказательства существования инопланетян, но знает около 50 человек, которые видели это. На встрече в Нью-Йорке он заявил, что соперник США готов раскрыть свои собственные доказательства нечеловеческого интеллекта, чтобы опередить Америку. Источник охарактеризовал Дэвида Груша:

«Он чрезвычайно умен. Я имею в виду, что у него почти невероятная память и знания о законах разведки и других вещах, которые имеют отношение к UAP. Я считаю, что он настоящий специалист. Почти все ушли той ночью, полностью веря в то, что он говорил, или, по крайней мере, в то, что ОН верил в то, что говорил, как в правду».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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