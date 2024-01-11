В Сибири начнут производить малые космические аппараты

В 2024 году на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) планируется запустить производство небольших космических аппаратов. Этот проект будет реализован в рамках деятельности Передовой инженерной школы (ПИШ) НГУ, как сообщается на информационном портале правительства Новосибирской области.

Инициатором проекта является директор ПИШ НГУ профессор Сергей Головин. План включает в себя начало выпуска компонентов для спутников, а затем и самих орбитальных аппаратов. Главной целью этой инициативы является обеспечение надежной передачи данных между устройствами, включая так называемый “Интернет вещей” на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

Уже на сегодняшний день на базе НГУ в Совместной лаборатории малых космических аппаратов разработаны два небольших спутника: “НОРБИ-1” и “НОРБИ-2”. Оба этих устройства были успешно запущены на орбиту в 2020 и 2023 годах.

В 2024 году специалисты ПИШ НГУ планируют также разрабатывать проекты по внедрению искусственного интеллекта в производственные процессы, автоматизации, нефтедобычу и созданию российских сенсоров и датчиков для контроля состояния аппаратуры, мониторинга окружающей среды и анализа выбросов углерода в атмосферу.