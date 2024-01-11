Имплант из гибких полимеров и графена для мониторинга активности мозга

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали инновационный нейронный имплант, способный передавать информацию о деятельности глубоких участков головного мозга. Устройство может размещаться поверх мозга, минимизируя необходимость в инвазивной хирургии. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNano).

Имплант состоит из тонкой, прозрачной и гибкой полимерной пленки, заполненной графеновыми проводами диаметром всего 20 микрометров. Создатели сенсора считают, что их разработка приближает создание минимально инвазивного интерфейса “мозг-компьютер”, который обеспечивает высокое разрешение при мониторинге глубинных нейронных процессов. Сегодня для сбора подобных данных используются импланты с тонкими иглами, которые вводятся внутрь мозга, что может вызывать воспаление и образование рубцовых тканей.

Исследования на мышах демонстрируют, что графеновый имплант позволяет получать информацию о двух типах нейронной активности: электрических импульсах и выбросах кальция. С использованием электронного микроскопа исследователи пропустили лазерный свет через устройство и получили изображение выбросов кальция в нейронах. На основе этих данных исследователи обучили нейронную сеть прогнозировать выбросы кальция в различных участках мозга.

Ученые уверены, что их разработка существенно ускорит фундаментальные исследования в области нейробиологии и поможет раскрывать тайны мозга.

Эта новая технология дополнит российские разработки в области лечения деменции, создавая перспективы для более эффективного взаимодействия с мозгом и его исследований.