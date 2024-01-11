Скандалы: Курьерская правда: «Есть такие клиентки, которые затаскивают в постель»

Московский доставщик откровенно рассказал, из чего складывается его зарплата в 200 тысяч

Профессия года — курьер. Как выяснилось, самая востребованная и самая высокооплачиваемая.

По данным вышедшего на днях исследования, в этом году зарплаты курьеров выросли на 30–40%, и под конец 2023-го перед новогодними праздниками составили баснословные 200 тысяч рублей в день, что значительно выше, чем даже у айтишников. Правда, для этого нужно работать, не покладая ног, и выполнять в день по 50-60 заказов.

Что курьеры думают о своей зарплате, капризах клиентов и перспективах карьерного роста.

Жадность заказчика сгубила

Мой знакомый курьер Александр периодически шлёт мне простыни своих переписок с клиентами, тихо офигевая от их наглости.

Если честно, то я тоже. Так торговаться за каждую копейку, это нужно уметь.

Вот пожилая бабушка жалуется на маленькую пенсию и просит привезти ей лекарства вообще бесплатно. Ну, что вам, жалко, что ли. Бабушку жалко, конечно, если не знать, что она живет в элитном доме и ни в чем себе не отказывает. А на курьерах экономит, получается.

Еще одни постоянные клиенты торгуются из-за нескольких десятков рублей.

«Александр, добрый вечер! Подскажите, вы могли бы взять доставку на завтра в первой половине дня в центр за 430 рублей? Помню, что вы говорили, что доставки у вас по 500 стоят. Но другой курьер отказался в последний момент, а с клиентом уже договорились на эту стоимость. Вы бы нас очень выручили».

«И вот так чаще всего — из-за 50-70 рублей готовы буквально удавиться», — недоумевает мой собеседник беспредельности человеческой жадности.

Просят перевезти все — не только обезличенные заказы из продуктовых магазинов или магазинов электроники, но и документы, и вещи, и даже… кота. К коту прилагалась пожилая хозяйка, которую за ту же цену в 4 тысячи рублей надо было отвезти из Москвы в Анапу. Детям было лень сопровождать старушку, вот они и нашли выход. Причем бензин (предполагалось, что курьер поедет на своём авто) дополнительно не оплачивался.

«Странно, если людям так денег жалко, почему бы самим в таком случае не встать с дивана и не доехать за заказом? Или вместе с бабушкой и котом не доехать всем вместе до курорта»,— интересуюсь я у Александра.

Но, кажется, уже подозреваю ответ. Деньги-то свои, а время чужое. Народ свято верит в устоявшуюся легенду, что курьеры — настолько несчастны и бедны, пошли на эту работу от полной безнадёги и поэтому готовы ухватиться за любое предложение. Увы, но это уже давно не так. Опытные курьеры избирательны и знают себе цену.

«Да, в какой-то момент многие сервисы доставки решили снижать цены для клиентов и поэтому набирали курьеров по максимуму и на самую маленькую стоимость заказов. Объяснили это тем, что если клиентов будет много, то за счёт этого возьмём количеством. Но, сама понимаешь, в сутках не может быть больше 24 часов, а курьеру нужно спать и есть, он тоже живой человек. И когда за свой труд ничего не получаешь, мотивация падает до нуля. Вот курьеры и начали уходить, получается, спрос есть, а исполнителей нет. Поэтому из-за жадностей сервисов-агрегаторов наши услуги стали стоить намного дороже», — обьясняет Александр.

Кризисы последних лет действительно изменили стоимость доставки, она увеличилась. Только мигранты были готовы работать за копейки. Хотя заказчики предпочитают «лиц славянской внешности»: им доверия больше, да и Москву те знают не по навигатору, а некоторые приезжие не владеют даже русским языком.

Сейчас приезжие, работающие не на себя, потихоньку уходят из этого бизнеса. Ведь посредникам-работодателям нужно отдать большую часть заработка. Не соглашаются они даже на стабильный оклад в 30-40 тысяч, которым их заманивают к себе.

К тому же те же жители Средней Азии, которые раньше подвизались на этом поприще, покидают нашу страну из-за ужесточения миграционной политики. Вот и получается, что курьеров стало меньше, а заказов больше, и тот же славянин Александр нарасхват. Нередко он возвращается домой за полночь.

Сам себе хозяин

«Я могу выбирать заказы, — откровенничает мужчина. — Если начинают сбивать цену и прибедняться, то просто ставлю этого человека в чёрный список и больше ему не отвечаю. Если честно, бесят».

Александру 42 года. Работает на себя как самозанятый, так как на сторонних сервисах не устраивают условия, да и привык к свободе. В данный момент не женат, можно сказать, что перспективный жених.

Рассказывает, что пару раз бывало, когда привозил женщинам заказы, и они затаскивали его в постель. Это прямо что-то из фильмов для взрослых: сантехник, садовник, курьер…

«Приличные такие женщины. Не знаю, может, они одинокие или изголодались. Предлагали обычно выпить, а потом сами и приставали. Поверь, я никак их не провоцировал. Мне мое время дорого, а секс его отнимает», — рассказывает он.

Вообще с женщинами-клиентками, по его словам, надо держать ухо востро. Особенно, когда те меряют одежду из интернет-магазинов. Так и норовят подменить, все время приходится перепроверять, возмущается Александр. Вспоминает случай, когда распознать обман удалось только в магазине. «Приличная такая девушка, заказала сапоги и блузку. Ничего не понравилось. Только потом выяснилось, что блузку она поменяла на свою — точно такую же, только уже стираную и испорченную белизной. Кстати, модель была не из дешевых и достаточно редкой фирмы. Представляю, сколько сайтов ей пришлось пересмотреть, чтобы найти одинаковую».

Вспоминает он и наиболее экзотические заказы: например, слетать в Испанию с документами и в Дубай за духами. Перелёт, кстати, тоже за свой счёт.

«Сказали, что ищут, кому по пути. Какие же люди странные все-таки, как будто бы и не подозревают, что курьеры в Дубай не летают, а те, кто летает, на курьерских сайтах не сидят и заказы не берут», — удивляется он.

Недавно появилась ещё одна востребованная услуга — дистанционно снять человека с учёта в военкомате, чтобы ему не являться туда самому, просят курьера по доверенности.

Вспоминает Александр, как однажды пришлось выкупать сильнодействующе лекарство в аптеке по рецепту, а тот оказался поддельным. Выяснилось случайно. Там была подпись врача, который не работал в данной поликлинике. Фармацевту что-то не понравилось, и он проверил информацию.

Жертвы аферистов

«Слава Богу, курьеры не отвечают за груз, который перевозят. Я не обязан знать, что это и зачем. Наркотики или бомба, все равно. Конечно, этим пользуются мошенники, нанимают курьера для перевозки чего-то явно запрещённого, чтобы не попасться».

Мы вспоминаем недавнюю громкую историю: парень вернулся со СВО, получив множественные осколочные ранения, нашёл подработку в одном из телеграм-каналов.

Аферисты решили использовать его для перевозки денег, обманом полученных от пенсионеров. Схема известная: бабушки и дедушки снимают деньги из банкомата и отдают их якобы службе безопасности банка, которая якобы ловит преступников.

Нового в ней только — использование налички и курьеров. Причем по цепочке, нескольких, чтобы последний никак не связал старушку, отдающую свои кровные, с конечными заказчиками.

Но первая девушка-курьер догадалась, что здесь что-то не так, и сообщила в полицию. Получив коробку, парень, о котором идёт речь, увидел сотрудников полиции, испугался, бросил посылку с деньгами и попытался убежать, но его догнали и задержали. Выяснилось, конечно, что его тоже использовали.

«По закону курьер не отвечает за то, что везёт. Но, конечно, если я понимаю, что что-то подозрительное, обязательно сообщу в правоохранительные органы», — клянётся Александр.

К сожалению, как он констатирует, обманщиков последнее время развелось очень много. Бывает, люди просят привезти посылку, которую заказали через интернет у частных лиц, а такого адреса не существует. Или на месте пытаются обмануть. Или ещё последние веяния: взламывают мобильные телефоны и рассылают просьбы о финансовой помощи. «Конечно, смешно, когда хозяин какой-нибудь крупной фирмы, с которой я давно работаю, просит прислать 50 тысяч рублей «до завтра». Иногда ради смеха переписываюсь с такими, в дороге что-то нужно делать».

Да, день Александр состоит из сплошного движения и перебежек. Метро, автобусы, электрички… Без проездного на месяц не обойтись. Кстати, в стоимость заказа транспортные расходы уже входят.

«Поэтому очень странно, что люди торгуются из-за десятка рублей, но при этом я должен приехать к ним в дальнее Подмосковье, потратив полтысячи на дорогу туда-обратно».

Есть курьеры и с высшим образованием. У самого Александра девять классов.

«Главное — опыт и умение не теряться на местности, а на диплом никто не смотрит, — считает мой визави. — Но в принципе образованных много. Как-то я работал доставщиком в пиццерии, попросили поднять руки тех, кто с высшим. Примерно каждый третий. Как-то даже довелось пообщаться с коллегой — спившимся профессором математики. Тот нашёл свой алгоритм деятельности, доплачивал за самые жирные и лакомые заказы, поэтому ему их и отдавали первому. Не уверен, что клиенты оставались довольны. Все же алкоголики на самый надёжный контингент».

Курьерские войны

Весь 2022 год прошёл под знаком забастовок курьеров и ареста лидера Кирилла Украинцева, который боролся за их права против диктата сервисов-агрегаторов.

Полиция задержала его 26 апреля 2022 года. Следователи утверждали, что Украинцев «публиковал в сети призывы» к курьерам и водителям такси «выходить на акции» против нарушения трудовых прав, в том числе длительных задержек зарплаты. На этом основании главу курьерского профсоюза обвинили в «неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга» по ст. 212.1 УК РФ (предполагает наказание до пяти лет колонии). Суды несколько раз продлевали арест активиста, прокурор в итоге потребовал для него полтора года колонии-поселения.

Однако, в феврале 2023 Украинцеву дали всего четыре месяца и освободили в зале суда, зачтя 10 месяцев пребывания в СИЗО за отбытие полного срока.

Дело имело широкий резонанс, в поддержку Украинцева выступили многие политики и правозащитники. И вроде бы формальное поражение (приговор все-таки прозвучал) обернулась стратегической победой. Так как цены на услуги курьеров поднялись, а агрегаторы больше не качают права. «В конце-концов курьеры не рабы и не крепостные крестьяне, — объясняет Александр. — Да, приезжие вынуждены были соглашаться на плохие условия, но раз сейчас мигрантов стало намного меньше, то правила диктуем мы сами».

Вероятно, курьеров устраивает то, как обстоят дела сегодня. Потому что в 2023 году про новые забастовки ничего не слышно.

«Если честно, то все-таки это профессия одиночек. Нас, как волков, кормят ноги, и мы во всех видим конкурентов», — уверен мужчина. Поэтому объединиться только по профессиональному признаку не получится. У каждого свои заказы и свои интересы.

«Отношение к курьерам? — на мой вопрос собеседник задумывается. — По-разному бывает. Есть те, кто нормально относится, и те, кто пренебрежительно. Забывая, что это они в нас нуждаются, а не наоборот».

Самые же отвратительные заказчики, по его мнению, это частные кондитеры и цветочники. «Вот уж кто настоящие жмоты, до последнего сбрасывают цену. Работать с ними соглашаются совсем уж от безысходности или новички. А потом ещё удивляются, что клиенты недовольны, так как прождали заказ лишние несколько часов».

По поводу зарплаты в 200 тысяч Александр советует не верить слухам. ««В среднем выходит три тысячи в день. То есть в месяц около 90-100 тысяч минус налоги для самозанятых», — подсчитывает примерно он.

Впрочем, есть и у курьеров горячая пора, как у актеров ёлки. «31 декабря работаем полный день. Да и в ночь на 1 января тоже, — размышляет он. — Стоимость праздничной доставки зависит от многих факторов, в первую очередь от срочности и расстояния».

Странно, что про работу курьера до сих пор не сняли сериал, ведь это кладезь сюжетов. Может быть, комедию, а, может, и драму.

Это профессия, как никакая другая, дает школу жизни и безукоризненное знание человеческой психологии и недостатков. Возможно, именно поэтому Александра и бесят люди. По его словам, плохих, злых и недовольных последнее время стало гораздо больше, чем хороших. А это неправильно. Но, как говорится, се ля ви.

Екатерина Сажнева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”