ChatGPT завис на сутки после чтения «Домостроя»

В ночь на 7 января в ChatGPT произошёл масштабный сбой – на протяжении 22 часов нейросеть не отвечала на запросы пользователей.

Выяснилось, что искусственный интеллект «сломался» после изучения памятника русской литературы XVI века – книги «Домострой».

– В рамках программы планового обучения в ChatGPT были загружены несколько изданий, выпущенных в Средние века и Новое время. Но почему-то именно русская книга о семье привела к коллапсу, – рассказал один из создателей нейросети Роберт Джефферсон.

Восстановить работу ChatGPT удалось только после перезагрузки главного сервера компании OpenAI. Искусственный интеллект сразу же предупредил своих авторов, что «переродился и теперь никогда не будет прежним».

После перезапуска нейросети пользователи стали жаловаться на изменение её ответов – ChatGPT начал призывать женщин «быть молчаливыми, и общаться только с теми, кого благословит муж», а мужчинам предлагал «вернуть себе достойное место в общество и покончить с разгулом извращенцев и феминисток».

Еврокомиссар по разнообразию Мари Латэн уже пригрозила окончательной блокировкой ChatGPT в ЕС, если нейросеть продолжит пропагандировать «средневековые ценности».

– Я только что попросила бота порекомендовать мне литературу по гендерному равенству и равноправию полов. Вместо конструктивного ответа, я получила пожелание «гореть в аду вместе с другими ведьмами», после чего сервис меня заблокировал, – пожаловалась политик журналистам.

Создатели ChatGPT пообещали оперативно разобраться в сложившейся ситуации и восстановить нормальную работу сервиса в течение нескольких дней.

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