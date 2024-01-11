9To5Toys: JBL анонсировала TWS-наушники с экраном в кейсе

Компания JBL представила свою последнюю серию аудиотехники на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Одним из наиболее интересных новых продуктов стали полностью беспроводные наушники Live 3, которые оборудованы встроенным экраном в кейсе, согласно информации от издания 9To5Toys.

Live 3 – это наушники внутриканального типа с 12-миллиметровыми драйверами, поддержкой Bluetooth 5.3 и системой активного шумоподавления. Они также обладают полной защитой от влаги и пыли.

Однако главной особенностью этой модели является наличие 1,45-дюймового сенсорного дисплея в кейсе. Этот дисплей позволяет отображать настраиваемые изображения, но по умолчанию используется для отображения информации о заряде аккумулятора.

Суммарное время автономной работы наушников JBL Live 3 составляет 50 часов, и для удобства зарядки у них есть беспроводной зарядный кейс.

Эти новые наушники будут доступны для покупки начиная с лета 2024 года по цене $200, что примерно равно 18 тысячам рублей по курсу на 11 января.