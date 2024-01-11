 

Врач гастроэнтеролог Елена Якушева назвала причины горечи во рту и признаках, требующих визита к врачу

11.01.2024, 17:26, Разное
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Врач гастроэнтеролог Елена Якушева рассказывает о причинах горечи во рту и признаках, требующих визита к врачу.

Горечь во рту может быть следствием различных проблем, таких как заболевания пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника, а также, реже, эндокринные нарушения. Доктор Якушева отмечает, что наиболее распространенной причиной горечи являются заболевания желудочно-кишечного тракта, которые по статистике затрагивают до 80% взрослых.

Кроме того, горечь во рту может быть связана с заболеваниями дыхательных органов, такими как пневмония, а также с эндокринными расстройствами, такими как диабет. В некоторых случаях она может указывать на наличие опухоли.

Доктор подчеркивает, что с возрастом чувствительность к горькому вкусу у некоторых людей усиливается, и ощущение горечи может стать более частым. Также горький привкус может быть связан с гормональными изменениями, такими как беременность или менопауза у женщин.

Когда стоит обратиться к врачу из-за горечи во рту? Врач рекомендует обратить внимание на следующие признаки:

1. Горечь стала постоянной или возникает регулярно.

2. Сопровождается металлическим привкусом.

3. Сопровождается болями и расстройствами пищеварения.

4. Сопровождается потерей веса.

5. Возникают трудности с глотанием и ощущение кома в горле.

6. Сопровождается жжением во рту.

Горечь во рту может быть признаком серьезных заболеваний, поэтому в случае наличия указанных симптомов, важно проконсультироваться с врачом. Раннее обращение поможет выявить и лечить проблему вовремя.


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