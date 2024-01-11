Скандалы: Трудно быть «Мажором»

Агату Муцениеце перестала устраивать сумма алиментов от бывшего супруга Павла Прилучного

В конце прошлого года Агата отказалась от иска к Павлу Прилучному, в котором требовала с него алименты на детей. Можно было предположить, что экс-супругам удалось мирно урегулировать спор, но все оказалось иначе.

Накануне Нового года Муцениеце преподнесла бывшему мужу оригинальный подарок — новый иск. Он поступил в Головинский районный суд столицы 25 декабря, а на днях был зарегистрирован и взят в работу. Как пояснили «СтарХиту» в пресс-службе, в своем заявлении Агата «просит расторгнуть нотариальное соглашение с Прилучным и взыскать с него алименты на двоих детей».

После развода экс-супруги подписали документ, где была зафиксирован сумма, которую Павел перечислял ежемесячно на содержание Тимофея и Мии. В окружении 34-летней актрисы утверждают, что речь о 100 тысячах рублей на обоих. Так или иначе, оговоренная сумма перестала устраивать Агату и теперь она просит треть от доходов отца до 2031 года, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Затем сумма уменьшится до 25% — до совершеннолетия младшего.

Чтобы увеличить выплаты, Муцениеце нужно доказать их необходимость. А также выяснить платежеспособность Павла. Еще на предыдущих заседаниях его представители предоставили выписки с банковских счетов актера, а также информацию о гонорарах.

Одной же из причин недовольства актрисы и затеянных ею судов считали то, что Прилучный тратит миллионы на нынешнюю жену и малыша, возит их на дорогие курорты, обделяя других детей. При этом сейчас Мия и Тимофей отдыхают вместе с новой семьей папы в Дубае (а несколько месяцев назад вернулись таким же составом с Мальдив). В то же время сама Муцениеце проводит новогодние каникулы с подругами и возлюбленным, хирургом Александром Соколенко, в Таиланде. Говорят, что пара вместе уже больше года, хотя только недавно актриса выходила в свет за ручку с ресторатором Владимиром Перельманом.

Судебные тяжбы между Агатой и Павлом продолжаются с начала прошлого года: сначала звезда «Закрытой школы» выписала «Мажора» из своей московской квартиры, потом взыскала с него судебные расходы в размере 26 тысяч рублей, а следом занялась алиментами. Несмотря на то, что все эти вопросы можно решить в досудебном порядке, такой вариант, видимо, не представляется партнерам возможным.

При этом сама актриса зарабатывает достаточно — ее съемочный день стоит порядка 200 тысяч рублей. Не так давно Муцениеце приобрела просторный загородный особняк, сделала ремонт. Также она якобы самостоятельно оплачивает обучение сына и дочери в престижной школе, а оно обходится в кругленькую сумму — 1,6 миллиона рублей в год.

Анжелика Котикова

Оригинал материала: “StarHit.ru”