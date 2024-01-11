Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в выборах

Певица Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Артистка отметила, что за плечами главы государства огромный опыт и долгие годы служения России. Реализуемые президентом программы направлены на развитие страны, подчеркнула она.

“Он ведь не просто президент, выезжающий за границу и налаживающий внешние отношения. Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит”, – сказала Бабкина в беседе с Агентством городских новостей “Москва”.

В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Избирательный штаб президента работает в Гостином дворе.

Ранее решение главы государства поддержал двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев. По его словам, Владимир Путин делает все, чтобы Россия занимала ведущие позиции на мировой политической и экономической арене.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.