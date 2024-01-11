 

MacReports: Apple наняла 162-го водителя для испытания беспилотных машин

11.01.2024, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно отчету Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), компания Apple в начале 2024 года наняла 162 водителя для испытания прототипов своих беспилотных автомобилей. Как пишет издание MacReports, более ста сотрудников Apple занимаются тестированием десятков фирменных автомобильных прототипов. Общее количество автомобилей в автопарке Apple составляет 68 единиц.

Отчет также содержит информацию о результатах испытаний, включая данные о ДТП с участием беспилотных автомобилей. Последнее происшествие с участием автомобиля Apple было зафиксировано 23 октября 2023 года. В этом случае авария произошла с участием автомобиля Lexus, оборудованного системой управления Apple. В момент столкновения автомобиль управлялся вручную, и боковое зеркало Lexus было повреждено, но никто не пострадал.

Ранее ожидалось, что Apple выпустит свой автомобиль в 2026 году, однако инсайдер Минг-Чи Куо в конце прошлого года рассказал о переносе выпуска на неопределенный срок. На CES 2024 также был представлен электромобиль с искусственным интеллектом, который управляется геймпадом от PlayStation 5.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Мнение: Второй Ледокол Евгения П.

11.01 / Мнение: США постепенно проигрывают Китаю, в том числе и на море

11.01 / Как носить кюлоты зимой-2024: 10 образов, которые будут стильными даже с обувью на плоской подошве

11.01 / Скандалы: Чужая среди своих

11.01 / Мнение: О сути происходящего в одном графике… Всё так просто?

11.01 / Личное: “Какие настройки помогут окончательно отцепиться?”

11.01 / Гастроэнтерологи Чижикова и Алисова назвали продукты, которые облегчают изжогу

11.01 / Минфин оценил дефицит бюджета в 2023 году в 1,9% ВВП

11.01 / Скандалы: На Пхукете две беды: лодки и иностранцы

11.01 / По инициативе участников «Голой вечеринки» будет восстановлен Соловецкий лагерь особого назначения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика