MacReports: Apple наняла 162-го водителя для испытания беспилотных машин

Согласно отчету Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), компания Apple в начале 2024 года наняла 162 водителя для испытания прототипов своих беспилотных автомобилей. Как пишет издание MacReports, более ста сотрудников Apple занимаются тестированием десятков фирменных автомобильных прототипов. Общее количество автомобилей в автопарке Apple составляет 68 единиц.

Отчет также содержит информацию о результатах испытаний, включая данные о ДТП с участием беспилотных автомобилей. Последнее происшествие с участием автомобиля Apple было зафиксировано 23 октября 2023 года. В этом случае авария произошла с участием автомобиля Lexus, оборудованного системой управления Apple. В момент столкновения автомобиль управлялся вручную, и боковое зеркало Lexus было повреждено, но никто не пострадал.

Ранее ожидалось, что Apple выпустит свой автомобиль в 2026 году, однако инсайдер Минг-Чи Куо в конце прошлого года рассказал о переносе выпуска на неопределенный срок. На CES 2024 также был представлен электромобиль с искусственным интеллектом, который управляется геймпадом от PlayStation 5.