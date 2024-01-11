 

Врач предостерегает от употребления чая, приготовленного в грязных чайниках и кружках

11.01.2024, 16:20, Разное
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Врач Елена Парецкая предостерегает от употребления чая, приготовленного в грязных чайниках и кружках, покрытых коричневым чайным налетом. Она подчеркивает, что такой налет становится приютом для грибков и бактерий, которые могут попасть в напиток и, в конечном итоге, в организм человека. Это может привести к пищевым токсикоинфекциям и повреждению пищеварительного тракта, включая развитие сальмонеллеза.

Парецкая также подчеркивает, что опасность не ограничивается только давно приготовленным чаем из такой посуды. Даже свежий чай, заваренный в неотмытом от налета чайнике (особенно в длинных узких носиках), может нанести вред организму и здоровью. Горячая вода и компоненты напитка, взаимодействуя с пленкой чая, могут образовывать танины и оксалатные соли, которые могут негативно сказаться на желудке и функции почек.

Также важно избегать употребления вчерашнего чая, так как в нем содержится высокая концентрация танинов, которые могут связывать витамины и микроэлементы, делая их недоступными для организма. Кроме того, простоявший чай становится местом обитания для множества патогенных микроорганизмов.

Поэтому следует соблюдать гигиеничность при приготовлении и употреблении чая, регулярно чистить чайники и кружки от налета, и избегать употребления вчерашнего чая, чтобы поддерживать здоровье организма.


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