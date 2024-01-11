Крым направит на соцвыплаты почти 12 млрд рублей

В 2024 году в бюджете Крыма предусмотрены значительные средства на социальные выплаты гражданам. Об этом рассказал глава Крыма, Сергей Аксенов. По его информации, более 12 миллиардов рублей будут выделены на социальные нужды.

Из этой суммы, около 1,9 миллиарда рублей будут выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 10 миллиардов рублей будут предоставлены из республиканского бюджета. Федеральные средства будут направлены на различные цели, включая выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, оплату жилищно-коммунальных услуг для определенных категорий граждан, а также социальные выплаты безработным и другие нужды.

Республиканские средства будут использованы для выплат пособий одиноким матерям, помощи детям, находящимся под опекой, выплаты ветеранам войны и ветеранам труда, а также помощь семьям с низким доходом и другие социальные программы.

Глава Крыма также отметил, что более 1,7 миллиарда рублей предусмотрено на ежемесячную помощь детям-сиротам, детям, находящимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, а также на денежное вознаграждение приемным родителям.

Эти социальные меры были приняты в контексте ущерба, нанесенного ураганом, который обрушился на полуостров в конце ноября прошлого года. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 40 миллиардов рублей.