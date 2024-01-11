 

Скандалы: Киноискусство требует жертв

11.01.2024, 16:14, Разное
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На продюсерскую компанию Николая Расторгуева, занимающуюся производством фильмов, подали в суд и требуют выплатить свыше двух миллиардов рублей

Проблемы с бизнесом могут возникнуть у лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. От его продюсерской компании, которая занимается производством фильмов, требуют 2,1 миллиарда рублей. На это обратил внимание Daily Storm.

Согласно данным Арбитражного суда Москвы, заявление подали еще 29 декабря. Истцом выступает организация под названием «Перфект консалтинг», а ответчиком — ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева».

В картотеке суда нет информации о предмете иска. Однако фирма «Перфект консалтинг» специализируется на строительстве и аренде недвижимости. Компании принадлежит здание, где находится бизнес-центр «Новосущевский», следует из «СПАРК-Интерфакс».

В свою очередь, Продюсерская компания Николая Расторгуева занимается производством фильмов. В числе работ: военная драма «72 часа», документальная лента «Людиновские орлята», полнометражный фильм «Без воинского звания», главную роль в котором сыграл сам артист, и другие картины.

Николай Расторгуев — советский и российский музыкант и актер, заслуженный артист РФ (2002). Бессменный лидер и солист группы «Любэ». Бывший депутат Госдумы (V созыв). С октября 2022 года находится под санкциями Швейцарии, Канады и всех стран Евросоюза.

Оригинал материала: “Daily Storm”


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