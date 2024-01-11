Собянин: Производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

Москва является одним из крупнейших производителей лекарств и медицинских изделий в России. За пять лет выпуск препаратов в столице увеличился почти в 2,5 раза, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“В городе 95 фармацевтических предприятий, которые обеспечивают рабочими местами больше 15 тысяч человек”, – подчеркнул он.

Один из самых мощных фармацевтических кластеров России формируется на базе особой экономической зоны “Технополис Москва”. В него входят 11 компаний. Работает восемь заводов.

По словам Собянина, фармацевтический кластер на 80% обеспечивает потребность в онкологических препаратах российского производства.

В начале 2023 года на площадке технополиса открылся завод по производству твердых лекарственных форм. В августе ввели в эксплуатацию фармацевтический комплекс, построенный в рамках офсетного контракта. Налажен выпуск препаратов для лечения онкологических, астматических, аутоимунных и других заболеваний.

Согласно офсетному контракту, предприятие обязуется наладить производство препаратов. Город же дает гарантию закупки производимых лекарств в течение семи лет.

Фармацевтические предприятия пользуются поддержкой правительства Москвы. Промышленникам доступно 20 таких программ, включая льготное кредитование, образовательные проекты, субсидии и другие актикризисные инструменты.