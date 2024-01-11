 

Международная кулинарная федерация признала майонез соусом русской кухни

11.01.2024, 15:33, Разное
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Начиная с 2024 года, майонез официально признан соусом русской кухни – такое решение приняла Международная кулинарная федерация при ЮНЕСКО.

Правила организации позволяют раз в 30 лет пересматривать национальную принадлежность тех или иных блюд, оценивая при этом не только их историю, но и текущую популярность в разных странах. К примеру, пицца ещё в 2019 году была признана американским блюдом, поскольку число пиццерий на 100 тысяч человек населения в США превышает итальянский показатель в 2,5 раза.

Майонез в свою очередь был предметом спора между Россией и Францией. В результате исследования, продлившегося полтора года, специалисты ЮНЕСКО установили ряд неожиданных фактов: во-первых, в нашей стране потребление этого соуса почти в 16 раз больше, чем во Франции, а во-вторых, печень среднестатистического взрослого француза едва ли не выдержала бы даже детский уровень потребления майонеза в России.

Решение федерации принято сроком на 30 лет – таким образом, французы смогут его оспорить не ранее 2054 года. Очередная победа русской культуры на международной арене вызвала бурную реакцию среди российских спикеров и политиков.

«Было ваше, стало наше. Что с лицом, жабоеды?» – высказался Дмитрий Медведев.

«Шаг за шагом – к глобальному превосходству. Победа будет за нами!» – поддержал его лидер одной из парламентских фракций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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