Красный – главный цвет зимы-2024: как добавить немного трендового цвета в свой макияж

Красный цвет в этом году пользуется огромной популярностью и помогает сделать создаваемый образ более эффектным и ярким. Можно добавить немного этого цвета при помощи макияжа или же маникюра. Например, можно использовать для создания мейкапа румяна, помаду или же тени. Вот несколько отличных и модных решений относительно того, как добавить красный цвет в свой образ.

Помада

Это один из самых лучших и классических способов добавить красный цвет в свой макияж. Эти выглядит гламурно и роскошно.

Чтобы сделать создаваемый образ просто потрясающим, нужно правильно подобрать оттенок, который поможет улучшить внешний вид и сделать его более ярким и эффектным.

Как и поиск идеального тонального крема, выбор максимально подходящей по тону красной помады во многом зависит от оттенка кожных покровов.

Красные камешки

Если хочется сделать образ просто потрясающим и роскошным, то стоит использовать для декора лица красные камешки.

Добавление нескольких страз на лицо действительно придаст образу немного ярких красок и привлечет к себе внимание. Можно добавить как один яркий камешек в уголок глаза, так и приклеить несколько страз вокруг глаз или даже на лоб, чтобы создать гламурную, веселую и непринужденную атмосферу.

Красная подводка для глаз

Добавить немного красного цвета в свой макияж можно при помощи подводки. Есть несколько различных вариантов ее нанесения для достижения желаемого результата.

Можно взять жидкую красную подводку и с ее помощью создать эффект кошачьих глаз. Это значит, что нужно провести линию по верхнему контуру ресниц, а затем прокрасить внешний уголок глаза. Это поможет создать смелый и достаточно забавный образ, который гарантированно привлечет внимание.

Если хочется сделать образ еще смелее, можно воспользоваться металлической подводкой для глаз. Для прорисовки линии можно использовать также карандаш.

Лак для ногтей

Красный лак для ногтей на протяжении длительного времени пользуется огромной популярностью, благодаря тому что он превосходно гармонирует с совершенно любым оттенком кожи. Это отличный способ добавить немного ярких красок.

Красный лак для ногтей излучает уверенность, и, кроме того, он чувственен, так как уже давно ассоциируется с любовью и соблазнением. Это отличное решение для ногтей совершенно любой формы и размера.

Тени для век

Еще один способ добавить красный цвет в свой макияж – выбрать тени для век такого яркого оттенка. Можно сделать как довольно простой и не слишком драматичный макияж, так и достаточно насыщенный. Важно правильно подобрать для себя желаемый оттенок.

Чтобы сделать взгляд более выразительным, стоит использовать для создания мейка два разных оттенка красного.

Тушь

Красная тушь является очень стильным и модным решением, чтобы сделать свой макияж более интересным и привлекательным. Это отличный вариант для всех тех, у кого светлый цвет лица или кожа имеет розовый или красноватый оттенок.

Красная тушь хорошо подходит людям с карими глазами, так как помогает их выделить. Такой макияж поможет привлечь внимание к глазам.

Блеск для губ

Чтобы добавить в свой образ немного красного цвета и это не выглядело чрезмерно, можно использовать блеск для губ. Это обеспечивает более естественный эффект.

Можно нанести красный блеск для губ на помаду практически любого оттенка, чтобы придать образу немного индивидуальности.

Накладные ресницы

Сейчас можно подобрать для себя накладные ресницы практически любого цвета, и красный не является исключением. Это помогает сделать макияж более ярким, а взгляд – выразительным.

Можно приклеить красные ресницы только лишь во внешние уголки глаз, чтобы выглядеть потрясающе.

Румяна

Красные румяна помогают сделать образ более великолепным и ярким. Они хорошо смотрятся на любом оттенке кожи.

Красные румяна помогают придать здоровый румянец и нотку романтики. Это придает образу больше глубины и выглядит максимально естественно.

Блестки

Если хочется сделать свой образ более гламурным, стоит добавить немного блесток.

Можно нанести их буквально на любое место на лице, чтобы добавить немного мерцания.