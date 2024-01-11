Мнение: Пора уходить…
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17 лет назад, 11 января 2007 года сделал первую запись в ЖЖ. Хотя журнал и был зарегистрирован 22 июня 2006 года, первые полгода я больше комментировал записи других блогеров. А сам ничего не писал….
В общем, 17 лет в ЖЖ – это неприлично много. Пора и честь знать. И уходить. Потому что не вижу ни единого аргумента в пользу того, что бы остаться.
Но закрывать журнал не буду. Буду выкладываться здесь программы моего видеоканала.
А свой личный дневник переношу в телеграмм. Подписывайтесь!
К слову, в ТГ банить за мат не буду. Похоже, что наступило такое время, что без мата слов уже не хватает…
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Источник: Ирек Муртазин
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