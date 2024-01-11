 

Большое горе: умер Народный артист СССР Юрий Соломин

11.01.2024, 13:58, Новости дня
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Любимый россиянами артист встретил 2024 год на больничной койке. Пару месяцев назад звезду советского экрана и худрука Малого театра госпитализировали с инсультом. Летом этого года Юрий Соломин должен был отметить свой 89-й день рождения.

Стоит отметить, что инсульт был для Соломина не первым. Несколько лет назад он уже сталкивался с этой проблемой, плюс у артиста была деменция. Конечно, и это тоже влияло на процесс восстановления – прогнозы врачей были тревожными, но в целом оптимистичными. Судя по всему, медики были уверены, что с актером все будет в порядке, ведь всего пару дней назад его выписали из больницы. До этого Юрий Соломин провел несколько недель в реанимации, а затем и в общей палате.

И вот – гром среди ясного неба – новость о смерти Народного артиста СССР. Печальную информацию уже подтвердили в Малом театре. Дата и место прощания с Юрием Соломиным будут известны позднее. Скорее всего, в последний путь актера и режиссера проводят со сцены родного театра.

За свою карьеру артист снялся во многих фильмах, нежно любимых на всем постсоветском пространстве. Пожалуй, ни одни новогодние праздники не обходятся без ленты “Обыкновенное чудо”, в котором Юрий Соломин исполнил роль трактирщика Эмиля, а фильм “Летучая мышь” с ним же в главной роли можно назвать одной из лучших экранизаций оперетты Штрауса. И таких работ – десятки. Большое горе переживают поклонники мэтра!


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