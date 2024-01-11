Для снижения уровня холестерина важно полноценно отдыхать

Невролог Алексей Борисов поделился ценными советами о том, как поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень холестерина. Он подчеркнул, что высокий уровень “плохого” холестерина может привести к серьезным проблемам, включая инфаркт, но его можно снизить разными способами.

Важным методом снижения холестерина является медикаментозная терапия, однако Алексей Борисов отметил, что статины – не единственные доступные препараты. Существует большой выбор лекарств для этой цели. Кроме того, нелекарственные методы также могут помочь снизить уровень холестерина. Эти методы включают в себя избавление от лишнего веса, коррекцию питания и образа жизни. Алексей Борисов подчеркнул важность соблюдения баланса между работой и отдыхом. Он подчеркнул, что регулярные физические нагрузки и занятия спортом, в сочетании с полноценным отдыхом, способствуют снижению уровня холестерина.

Другой медик, терапевт Мария Беляева, добавила, что в рационе должно быть достаточно клетчатки, включая овощи, фрукты, цельные крупы и ягоды. Растительная пища замедляет всасывание жировых компонентов, включая холестерин, в кровь.