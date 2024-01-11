МВД внедряет искусственный интеллект в правоохранительную деятельность

Министерство внутренних дел РФ (МВД) готовится к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в свою деятельность. По информации издания “Ведомости”, к 2024 году планируется провести научно-исследовательскую работу и создать датасеты для обучения и тестирования нейросетевых моделей.

К 2025 году МВД намерено разработать две системы на базе ИИ: “Клон” и “Конъюнктура”. Система “Клон” будет использоваться для выявления фактов подделки видеоизображений, которые могут иметь отношение к правоохранительной деятельности. В то время как система “Конъюнктура” предназначена для прогнозирования негативных событий и чрезвычайных ситуаций, а также моделирования сценариев реагирования на них.

План внедрения технологий ИИ в работу органов внутренних дел РФ на период с 2023 по 2025 год был утвержден заместителем министра внутренних дел Виталием Шуликой. Подлинность данного документа подтвердил сотрудник крупного IT-интегратора, работающего с государственными заказами. МВД на данный момент воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Стоит отметить, что ранее исследователи выявили у ИИ некоторые гендерные стереотипы, что вызывает интерес в контексте внедрения технологий ИИ в правоохранительные органы.