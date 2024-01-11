 

Профессор посоветовал правильно пить воду для защиты от камней в почках

11.01.2024, 9:37, Разное
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Эколог и медик, профессор Анатолий Скальный выдвигает предупреждение: редко пить воду может увеличить риск развития мочекаменной болезни. Он советует правильный подход к употреблению воды для обеспечения защиты почек.

Основной совет, который дает профессор Скальный, заключается в том, что уровень потребления воды должен быть достаточным. Недостаточный прием воды не позволяет вырабатывать достаточное количество мочи для вымывания солей, которые могут привести к образованию камней в почках. Профессор объясняет: “Если человек мало пьет, то у него образуется мало мочи, а это один из главных факторов образования камней в почках и мочевыводящих путях. Чем выше концентрация солей в моче, тем легче они выпадают в осадок, и начинается процесс формирования камней.”

Исследования показали, что частота мочеиспускания также связана с риском образования камней в почках. Если человек выделяет менее одного литра мочи в день, вероятность образования камней сильно возрастает. Оптимальным количеством является употребление 2-2,5 литров воды в день. Если человек пьет столько, чтобы выделять этот объем мочи, его почки эффективно защищены от образования камней.

Кроме того, качество питьевой воды имеет значение для состояния почек. Исследования показывают, что в регионах с жесткой водой или водой, высокой минерализацией, мочекаменная болезнь встречается чаще. Профессор Скальный отмечает, что жесткость воды связана с высоким содержанием солей кальция и оксалатов (щавелевой кислоты). Важно избегать употребления сильно минерализованной воды и, при необходимости, очищать её с помощью фильтра. В РФ жесткая вода наиболее распространена в Поволжье, Башкортостане и на Кавказе.

Профессор Скальный напоминает о важности подходящего уровня потребления воды и выборе качественной воды для поддержания здоровья почек и предотвращения образования камней в них.


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