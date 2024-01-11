Исследователи из Японии создали робота-напарника с поддержкой ИИ для игроков

Японские исследователи из Института науки и технологий Нары (NAIST) представили нового робота-напарника, который способен участвовать в видеоиграх наравне с человеком. Эта инновационная машина, способная манипулировать геймпадом и взаимодействовать как союзником, так и оппонентом, была представлена на 11-й международной конференции Human-Agent Interaction 2023 (HAI23).

Разработчики подчеркивают, что этот робот-компаньон не просто сопровождает игрока, но и активно общается с ним, реагируя на происходящее на экране. Это способствует социализации геймеров, которые часто сталкиваются с трудностями в общении с другими людьми. Основой функциональности робота является искусственный интеллект, схожий с ChatGPT и подобными моделями. Он обучается в процессе общения и может адаптировать уровень сложности, чтобы сделать игру более интересной для человека.

Чтобы оценить эффективность роботизированной системы, исследователи из NAIST провели эксперимент с участием 30 добровольцев. Участники играли в одну и ту же видеоигру как в одиночку, так и с роботом-напарником, после чего заполнили анкету. По результатам опроса большинство участников отметили, что играть с роботом было более приятным и увлекательным опытом, чем игра в одиночку.

Это подчеркивает потенциал робота-компаньона для улучшения развлечений пользователей и повышения качества их игрового опыта. Ранее компания Samsung также представила своего ассистирующего робота, способного охранять дом и выполнять функции проектора.