Аналитики ЦБ видят в избыточном стимулировании инвестиций риски разгона цен

В 2023 году рост инвестиций в промышленности, который способствовал высоким темпам роста ВВП, в значительной степени объясняется подорожанием инвестиционного оборудования и ослаблением рубля из-за санкций, утверждают аналитики Центрального банка.

Рост инвестиционных расходов в прошлом году имел инерционный характер, поскольку большинство предприятий завершило старые проекты. Однако новые проекты могут столкнуться с ограничениями на рынке труда. Существует также значительное количество низкопроизводительных предприятий, которые не вложили достаточно средств в производство в предшествующие годы и продолжают терять технологическое соперничество с лидерами отрасли. Эффективные компании также могут сократить инвестиции из-за высокой доходности банковских депозитов, особенно в условиях экономической неопределенности, когда вложения в производство могут представлять более высокие риски.

Исследовательский и прогностический департамент Центрального банка, опросив 514 предприятий, подтверждает высокий рост инвестиций, который был зафиксирован в официальной статистике. Росстат оценивает рост капитальных вложений в январе-сентябре 2023 года в 10% в годовом выражении, а в третьем квартале – в 13,3%, что является максимальным показателем за такой период с 2017 года.

Тем не менее, Департамент исследований и прогнозирования ЦБ делает два важных замечания. Во-первых, рост инвестиций носит номинальный характер и, в значительной степени, связан с повышением цен на машины и оборудование из-за санкций и валютных колебаний. Во-вторых, инвестиционная активность остается инерционной, поскольку рост капитальных вложений в основном обусловлен завершением старых проектов, отложенных из-за санкций, которые завершили 79% предприятий. Инвестиции в новые проекты составляют лишь 57% от общего объема. Поскольку старые проекты стали более дорогими, компенсация повышенных расходов может ограничивать объем инвестиций в последующие годы. Инерция также присутствует в поведении компаний, в том числе и тех, которые ранее активно инвестировали. Это ухудшает технологические перспективы российской экономики, что может привести к увеличению разрыва в уровне производительности между отстающими предприятиями и лидерами.

На данный момент компании вкладывают большую часть инвестиций в материальные активы, такие как машины, оборудование и транспорт (80% предприятий инвестируют в них), в то время как на интеллектуальные активы приходится всего 25% от общего объема инвестиций. Треть предприятий вовсе не вкладывает средства в научные и промышленные исследования, патенты и лицензии, программное обеспечение и обучение персонала. Этот подход также может ограничивать расширение производства, поскольку дефицит квалифицированных кадров уже сейчас ограничивает инвестиции у более чем половины предприятий.

Тем временем низкопроизводительные сектора продолжат оказывать давление на рынок труда, так как высокая загрузка мощностей и недостаток современного оборудования отмечены в отраслях, которые столкнулись с повышенным спросом на свою продукцию в 2023 году.