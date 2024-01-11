 

Мнение: О болезненной и страшной окопной правде… Шансов всё меньше?

11.01.2024, 8:10, Разное
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Фото © ABC News

Парня на фото зовут Назар. Ему всего 22, у него обожжена часть лица, но это не главная проблема. Он один из тех тысяч раненых украинских военнослужащих, которым врачи были вынуждены ампутировать конечности, чтобы спасти жизнь. Операция Назара, оставившая его без левой руки, прошла на днях в Днепре, в Больнице имени Мечникова, крупнейшем областном медицинском центре. И его главврач Сергей Рыженко жалуется корреспондентам ABC News, что число таких пациентов в последнее время возросло на треть.

Тут надо понимать, что это лечебное учреждение находится в глубоком тылу. Обычно первичную помощь раненым и при необходимости ампутации проводят в полевых госпиталях. В Больницу им. Мечникова везут тех, чьи случаи самые сложные, но шансы сохранить руку или ногу, по мнению фронтовых медиков, есть. К сожалению, не все они оправдываются. По словам Сергея Рыженко, с февраля прошлого года его врачи провели свыше 3 тыс. ампутаций. В другом интервью он рассказывал, что через больницу прошло уже более 21 тыс. украинских военнослужащих. А сейчас каждый день проводятся от 50 до ста хирургических операций. И заметная часть из них — удаление конечностей.

Это очень высокая нагрузка на врачей. В Сети встречаются свежие жалобы раненых военнослужащих на «невнимание» и спешку медицинских работников. «Персонал больницы… считает, что все пациенты — воины, а значит они должны терпеть боль геройски, переживать её как в американских боевиках. А потому даже еще немного боли добавить не помешает. Так будет даже лучше. Поэтому часто болезненные процедуры проходят без обезболивания и даже без попыток эту боль уменьшить», — рассказывает один из таких пациентов. Среди других жалоб — медицинские сёстры не могли качественно зафиксировать внутривенный катетер, не хватает шприцев, наложенные повязки почти мгновенно отклеивались и висели, как лохмотья. Усталость персонала, стрессовая обстановка, моральные перегрузки и необходимость спешить на помощь вновь поступившим — вот, пожалуй, главные источники таких жалоб. А сейчас нагрузка выросла ещё на треть

И это — та самая «окопная правда», о которой тоже не хотят говорить украинские власти.

Но цифра в 3 тыс. инвалидов только из одной областной больницы говорит сама за себя.

Чем бы дело ни закончилось, что украинские власти будут делать с этой армией искалеченных людей?

И что они делают, чтобы поток таких пациентов в украинские больницы прекратился?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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