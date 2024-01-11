«Противозаконная война в Украине» может привести к непредсказуемым последствиям – ООН

В последние недели Украина переживает серию нападений, которые стали «одними из самых страшных» с начала этой «противозаконной войны».

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в среду. Она рассказала о последствиях этих атак и предупредила о непредсказуемости дальнейшего развития событий.

Розмари Дикарло напомнила, что с начала вторжения России Совбез провел 100 заседаний на эту тему, но самому масштабному вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны по-прежнему не видно конца.

– В праздничный период российские ракеты и беспилотники нанесли удары по многочисленным объектам по всей стране, в том числе в Киевской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Одесской и Запорожской областях Украины, – отметила заместитель Генсека ООН.

Число жертв растет

С начала полномасштабного вторжения России Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило 29 579 жертв среди мирного населения: 10 242 человека погибли, в том числе 575 детей, и 19 337 получили ранения, в том числе 1 264 ребенка. Только в период с 29 декабря по 2 января УВКПЧ зафиксировало 519 жертв среди гражданского населения – 96 погибших и 423 раненых.

29 декабря 58 мирных жителей погибли и 158 получили ранения в результате российских ударов беспилотников и ракет по всей стране. Это самое большое число жертв среди мирного населения за один день за весь 2023 год.

30 декабря в городе Белгород в Российской Федерации, по сообщениям, погибли по меньшей мере 25 мирных жителей, еще более 100 получили ранения «в результате ударов, приписываемых Украине», добавила Дикарло. По ее словам, поступают сообщения о том, что трансграничные обстрелы продолжаются, а некоторым мирным жителям приходится эвакуироваться из Белгорода.

Разрушение инфраструктуры в Украине

Розмари Дикарло сообщила о том, что в результате недавних российских обстрелов повреждены или разрушены по меньшей мере восемь школ и 10 медицинских учреждений, в том числе роддом. В общей сложности 7 000 школ остаются недоступными для детей, что ограничивает их право на образование.

Нарушения международного права

– Мы безоговорочно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили и кто бы их ни совершал, – подчеркнула докладчица. – Такие действия нарушают международное гуманитарное право и должны быть немедленно прекращены.

Восстановление в Украине

Несмотря на то, что бои продолжаются, украинцы работают над восстановлением, инвестируя в районы, менее затронутые боевыми действиями.

ООН в координации с правительственными партнерами продолжает поддерживать усилия по восстановлению, в том числе в энергетическом секторе, стремясь найти долгосрочные решения.

80 процентов из 6,3 миллиона украинских беженцев, согласно опросам, мечтают вернуться в Украину, однако для этого необходимы соответствующие условия.

– Поэтому сегодня крайне важно продолжать оказывать поддержку беженцам в странах, которые их принимают, – добавила Дикарло.

Обмен военнопленными

3 января между Украиной и Российской Федерацией состоялся долгожданный, крупнейший с начала войны обмен более чем 200 военнопленными с каждой стороны. «Признавая эту позитивную динамику, мы по-прежнему серьезно обеспокоены положением оставшихся военнопленных, – отметила докладчица. – Все заинтересованные стороны должны соблюдать международное право, особенно международное гуманитарное право, при обращении с военнопленными».

Гражданство «под давлением»

– В районах Украины, находящихся под контролем России, безнаказанность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства, исчезновения и пытки, подпитывает атмосферу страха, – сообщила Дикарло.

В районах Украины, находящихся под контролем России, безнаказанность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства, исчезновения и пытки, подпитывает атмосферу страха

По ее словам, на оккупированной территории граждане Украины, в том числе дети, подвергаются давлению с целью навязывания им российского гражданства. Это связано с новым законом, который классифицировал их как иностранцев в их собственной стране. Без российского паспорта эти украинцы сталкиваются с ограничениями в доступе к здравоохранению, социальным услугам и трудоустройству.

– Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены благополучием украинских детей, вывезенных в Российскую Федерацию. Мы подчеркиваем настоятельную необходимость их немедленного возвращения к своим семьям в Украине, – добавила заместитель Генсека.

Безопасность ядерных объектов

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вокруг нее остается крайне тревожной, предупредила представительница ООН. С августа 2022 года на станции произошло восемь случаев полного отключения электроэнергии.

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает следить за ситуацией на станции. Однако, несмотря на неоднократные обращения к российским властям, экспертам МАГАТЭ не был предоставлен доступ ко всей территории объекта.

На Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на Чернобыльской АЭС эксперты МАГАТЭ отмечают, что несмотря на широкомасштабные ракетные обстрелы, безопасность объектов обеспечивается.

На пороге третьего года войны…

– Мы неоднократно озвучивали четкие предупреждения о рисках дальнейшей эскалации насилия и распространения конфликта за пределы Украины и дальше, – напомнила Дикарло. – И тем не менее, мы находимся на пороге третьего года самого серьезного вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, которому не видно конца. Последствия этой бессмысленной войны – в виде смертей, разрушений и дестабилизации – уже катастрофичны. Страшно представить, куда это может нас привести. Это должно прекратиться.

По ее словам, в ООН по-прежнему твердо привержены поддержке всех значимых усилий, направленных на достижение «справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи».

1000 населенных пунктов без света и тепла

Эдем Восорну из Управления по координации гуманитарных вопросов сообщила членам Совета Безопасности о том, что по всей Украине из-за нападений и экстремальных погодных условий миллионы людей остались без тепла, электричества и воды. При этом температура воздуха упала ниже минус 15 градусов по Цельсию.

Как отметила Восорну, в Украине установлен новый печальный рекорд – света и тепла одновременно лишены жители тысячи городов и сел.

По ее словам, масштабы гуманитарных потребностей в Украине остаются огромными. Более 14,6 миллиона человек – около 40 процентов населения страны – нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи.

США обвинили РФ в получении оружия из КНДР, Россия это опровергла

Представитель Соединенных Штатов Америки Роберт Вуд в своем выступлении сообщил о том, что перед началом заседания Совбеза США вместе с Францией, Японией, Мальтой, Республикой Корея, Словенией, Украиной и Великобританией выступили с заявлением. В нем, в частности, говорится о том, что Россия обстреливает Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР в нарушение резолюций Совета Безопаности ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией «тезисы об использовании ВС России в ходе СВО на Украине боеприпасов из КНДР» и осудил предоставление военной помощи Киеву странами Европы и США.

– Население США и европейских стран должны знать, что это оружие наносит удары по рождественским рынкам, жилым домам, женщинам, старикам и детям, – подчеркнул российский дипломат, забыв добавить, что именно РФ 24 февраля 2022 года вторглось в Украину. – Хотелось бы надеяться, что украинцы наконец поймут, что на протяжении последних двух лет они были всего лишь пешкой в противостоянии Запада с Россией.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил тревогу в связи с тем, что Россия обладает возможностью безнаказанно обстреливать украинскую территорию.

– Из-за продолжающихся поставок оружия и боеприпасов из стран-изгоев Россия сохраняет свою способность причинять вред украинцам с безопасного расстояния, вне досягаемости наших оборонительных средств, – подчеркнул он.