Мнение: Об искуплении вины… Форма, берцы — и на фронт?

Самое интересное, что волна событий вокруг довольно-таки заурядной для российского шоу-бизнеса «голой вечеринки» никак не желает затухать. Напротив, только растёт, превращаясь в девятый вал, который топит уже не только артистов. Вот и за олигарха Владимира Евтушенкова взялись: по слухам, его МТС была спонсором этого «ивента». А на засветившихся в этом шоу певцов и певичек вообще больно смотреть. Филиппа Киркорова бьют рублём, рэперу Vacio (в миру — Николай «в носке» Васильев) выписывают повестку в военкомат, остальных «отменяют» на ТВ.

Но это ещё «цветочки».

Зачем-то #Кремль — его рука угадывается за всеми этими огорчительными для героев вечеринки событиями — решил взяться за шоу-бизнесменов всерьёз. Будто нет в государстве проблемы более важной, чем кто в какой одежде ходит на тусовки в Москве. Похоже, на примере оторвавшихся от жизни звёзд и звездулек решено преподать показательный урок всем этим кумирам толпы.

Например, Российское авторское общество подало 28 декабря в арбитражный суд Москвы иск против певца Филиппа Киркорова на 2 млн руб. за неправомерное использование чужих песен. Первый канал вырезал его и Глюкозы (в миру — Наталья Ионова) выступления из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом». Лолиту Милявскую тоже отменяют на ТВ. А там и до отмены «чёса» в сельских клубах может докатиться.

Из этой печали опомнившиеся тусовщики вылезают кто во что горазд. Vacio, например, пишет покаянные письма. Лолита жертвует деньги на помощь пострадавшим белгородцам. Но кому-то в Кремле этого мало. И деятелям шоу-бизнеса вводят «прививку патриотизма».

Как пишет ТГ-канал ВЧК-ОГПУ, большинство участников «голой вечеринки», кроме Филипа Киркорова, побуждают уехать в зону СВО, чтобы заработать там себе прощение. Других вариантов им просто не дают. В ближайшее время звёзды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся поднимать дух бойцов, чтобы делом «искупить вину». Благодаря такому «раскаянию» они рассчитывают как-то вернуться в ротацию эфиров и остаться в обойме.

Правда, такая поездка поставит крест на потенциальной возможности их сотрудничества с западными лейблами, когда всё это кончится. Но тут не до жиру: кушать хочется всегда И потому проштрафившиеся деятели покорно продумывают особый репертуар и сценический образ: приказано особо не шокировать военную публику.

Может, оно и правильно — пусть споют перед бойцами, авось и поумнеют. Но всё же нельзя не вспомнить, что Клавдия Шульженко или Василий Качалов считали для себя честью выступать в составе фронтовых бригад. Теперь же это почему-то стало наказанием.

А на знамёна вновь поднимается лозунг «С кем вы, мастера культуры?», так?

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