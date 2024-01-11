Установлена связь между ранними психозами и объемом серого вещества

Как показали результаты исследования, проведенного британскими неврологами, представляющими Университетский колледж Лондона, между уменьшением количества серого вещества в головном мозге и ранним началом психоза существует устойчивая связь.

Было установлено, что у людей с данным заболеванием, когда психическое расстройство проявляется в течение критического периода развития мозга, а именно в возрасте до 18 лет, объем серого вещества снижен практически во всех областях мозга. Наиболее заметный эффект имел место в левой срединной поясной извилине, отвечающей за формирование и обработку эмоций, а также процесс обучения и память.

Авторы исследования подчеркнули: «Ранний психоз может оказать разрушительное воздействие на жизнь и самочувствие человека, но наше понимание болезни, к сожалению, все еще ограничено».