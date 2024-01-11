Создан материал, который прочнее кевлара в 10 раз

Как сообщает издание Advanced Materials, нидерландские ученые разработали материал, прочность которого превосходит показатели кевлара, относящегося к категории сверхпрочных, в десять раз.

Новый материал, созданный из карбида кремния, может быть задействован при создании медицинских устройств и вычислительной техники, отличающихся высокой степенью производительности. Структура аморфных материалов, обладающих высокой степенью устойчивости к коррозии и медленно изнашивающихся от механических воздействий, позволяет им, как уточнил ученый Ричард А. Норте, адаптироваться к различным условиям.

Именно хаотичность структуры делает аморфный гибрид кремния, как подчеркнул эксперт, таким прочным.