Рупор кремлевской пропаганды: Меня это все очень беспокоит
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Не переживайте, там чипы из стиралок.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Не переживайте, там чипы из стиралок.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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