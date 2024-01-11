В Норильске обнаружен крайне редкий минерал
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Как сообщает издание Scientific Reports, группа ученых, представляющих Томский политехнический университет, обнаружила в породах Талнахского месторождения, расположенного в непосредственной близости от Норильска, редкий минерал кронштедтит, который обычно присутствует в метеоритах.
Учитывая то обстоятельство, что находка является самой северной из известных на данный момент, она станет весьма важной вехой в мировой геологической науке. Стоит отметить, что кронштедтит является неустойчивым минералом, способным достаточно быстро переходить в магнезиальную разновидность.
Уникальность находки заключается в том, что массивные сливные сульфидные руды, под влиянием которых создавался минерал, нашли на глубине менее двух километров.
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