В Норильске обнаружен крайне редкий минерал

Как сообщает издание Scientific Reports, группа ученых, представляющих Томский политехнический университет, обнаружила в породах Талнахского месторождения, расположенного в непосредственной близости от Норильска, редкий минерал кронштедтит, который обычно присутствует в метеоритах.

Учитывая то обстоятельство, что находка является самой северной из известных на данный момент, она станет весьма важной вехой в мировой геологической науке. Стоит отметить, что кронштедтит является неустойчивым минералом, способным достаточно быстро переходить в магнезиальную разновидность.

Уникальность находки заключается в том, что массивные сливные сульфидные руды, под влиянием которых создавался минерал, нашли на глубине менее двух километров.