Раскрыты тайны алмазных дождей на Уране и Нептуне

Как сообщает издание Nature Astronomy, американские астрофизики, представляющие National Accelerator Laboratory, открыли механизмы, лежащие в основе такого удивительного явления на Уране и Нептуне, как формирование алмазных дождей.

Ранее считалось, что формирование алмазов из углерода осуществляется за счет высокого давления внутри крупных газовых планет, а сами они опускаются из верхних слоев атмосферы к недрам, однако результаты нового исследования показали, что процесс образования алмазов начинается при более низких температурах и давлении.

Таким образом, можно предположить, что алмазные дожди могут формироваться на газовых планетах, известных как «мини-нептуны», которые отсутствуют в нашей Солнечной системе, но существуют за ее пределами.