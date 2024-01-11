Узбекские ученые разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

Как сообщает научное издание Frontiers, группа узбекских ученых представила инновационную вакцину от COVID-19, в основе которой лежат томаты.

Съедобная вакцина, получившая название TOMAVAC, обеспечивает активное воздействие на иммунную систему и предлагает двухуровневую защиту, а сам проект отражает инновационный подход к вакцинации, предлагая биологические процедуры, которые могут быть включены в диету. Фрагмент гена, кодирующего антигенный белок S1 коронавируса, внедрили в специальные векторы, а затем интегрировали его в геном клеток томата, плоды которого, выращенные из этих клеток, продемонстрировали способность синтеза стабильного антигенного белка S1.

Новинка может способствовать повышению интереса к вакцинации среди тех, кто по каким-либо причинам отрицательно относится к традиционным формам данного процесса.