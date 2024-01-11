 

WT – американские эксперты бьют тревогу — Китай готовится к конфликту с США

11.01.2024, 2:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские эксперты предупреждают, что целый ряд признаков указывает на то, что Китай готовится к конфликту с Соединёнными Штатами, пишет The Washington Times. Впрочем, хотя они и признают кампанию военного, политического и экономического давления Поднебесной на Тайвань, но считают, что риск войны между США и Китаем минимален.


AP

Китай готовится к конфликту с Соединёнными Штатами, проводя для этого военные реформы и учения, накапливая запасы нефти и продовольствия и усиливая шпионаж, пишет The Washington Times со ссылкой на американских военных экспертов. Несмотря на то что многие в США называют растущими признаками опасности, Пентагон настаивает на том, что конфликт с Поднебесной не является неминуемым.

Однако американским законодателям становится всё труднее верить заверениям министерства обороны. Председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Майк Роджерс заявил, что военное командование США и представители разведки предупреждают, что Китай готовится к военным действиям уже в 2027 году.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, обязанности которого заключаются в выявлении внешних угроз, заявил, что китайские военные сомневаются в успешном вторжении на Тайвань. Тем не менее недавно он предупредил, что «риски конфликта, вероятно, будут расти в этом десятилетии и после него».

Капитан военно-морского флота в отставке Карл Шустер, эксперт по Китаю с опытом работы в разведке на Тихом океане, составил список тревожных, по его мнению, признаков того, что Народно-освободительная армия Китая вскоре будет готова к военным действиям. Наиболее серьёзным показателем он называет всплеск операций Китая по сбору разведданных.

По данным Министерства обороны Тайваня, с 7 декабря Китай отправил пять воздушных шаров наблюдения, которые пролетели над воздушным пространством Тайваня. По словам Шустера, воздушные шары являются частью кампании запугивания и служат «важной операцией по сбору разведданных».

Народно-освободительная армия Китая также быстро наращивает обычные и ядерные силы темпами, которые, по словам военных чиновников США, беспрецедентны по размеру и технической сложности. Представители Пентагона говорят, что ключевым фактором наращивания военной мощи Китая является поддержка операций против Тайваня.

Крупные военные учения вокруг Тайваня и растущие трения с Филиппинами издание называет двумя горячими точками, которые могут привести в движение американо-китайский конфликт.

Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер признал, что Китай ведёт кампанию военного, политического и экономического давления на Тайвань, но уточнил, что риск войны между США и Китаем минимален, несмотря на предупреждающие знаки. «Мы не считаем, что конфликт неизбежен, потому что сдерживание по ту сторону пролива сегодня реально и сильно», — приводит издание слова Ратнера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Bloomberg – несмотря на санкции, РФ достигла пиковых показателей в бурении нефти

11.01 / SwebbTV – правящая элита Швеции подстрекает свой народ к войне с Россией

10.01 / Байден становится похож на Гитлера, считают сторонники Трампа

10.01 / Подвалы латвийских домов приспособят под бомбоубежища

10.01 / Мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет

10.01 / «Никаких денег на войну!» – Redacted пообщался с немцами, бастующими против бездействия властей

10.01 / Собянин: В 2023 году предприниматели получили 65 млрд руб по гарантии от города

10.01 / Снова без Украины — республиканцы в очередной раз не смогли прийти к компромиссу

10.01 / Конец глобального лидерства США — без помощи Вашингтона Киев падёт в 2025 году

10.01 / Собянин: В 2024 году завершится формирование нового дорожного каркаса Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика