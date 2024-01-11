WT – американские эксперты бьют тревогу — Китай готовится к конфликту с США

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Американские эксперты предупреждают, что целый ряд признаков указывает на то, что Китай готовится к конфликту с Соединёнными Штатами, пишет The Washington Times. Впрочем, хотя они и признают кампанию военного, политического и экономического давления Поднебесной на Тайвань, но считают, что риск войны между США и Китаем минимален.



AP

Китай готовится к конфликту с Соединёнными Штатами, проводя для этого военные реформы и учения, накапливая запасы нефти и продовольствия и усиливая шпионаж, пишет The Washington Times со ссылкой на американских военных экспертов. Несмотря на то что многие в США называют растущими признаками опасности, Пентагон настаивает на том, что конфликт с Поднебесной не является неминуемым.

Однако американским законодателям становится всё труднее верить заверениям министерства обороны. Председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Майк Роджерс заявил, что военное командование США и представители разведки предупреждают, что Китай готовится к военным действиям уже в 2027 году.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, обязанности которого заключаются в выявлении внешних угроз, заявил, что китайские военные сомневаются в успешном вторжении на Тайвань. Тем не менее недавно он предупредил, что «риски конфликта, вероятно, будут расти в этом десятилетии и после него».

Капитан военно-морского флота в отставке Карл Шустер, эксперт по Китаю с опытом работы в разведке на Тихом океане, составил список тревожных, по его мнению, признаков того, что Народно-освободительная армия Китая вскоре будет готова к военным действиям. Наиболее серьёзным показателем он называет всплеск операций Китая по сбору разведданных.

По данным Министерства обороны Тайваня, с 7 декабря Китай отправил пять воздушных шаров наблюдения, которые пролетели над воздушным пространством Тайваня. По словам Шустера, воздушные шары являются частью кампании запугивания и служат «важной операцией по сбору разведданных».

Народно-освободительная армия Китая также быстро наращивает обычные и ядерные силы темпами, которые, по словам военных чиновников США, беспрецедентны по размеру и технической сложности. Представители Пентагона говорят, что ключевым фактором наращивания военной мощи Китая является поддержка операций против Тайваня.

Крупные военные учения вокруг Тайваня и растущие трения с Филиппинами издание называет двумя горячими точками, которые могут привести в движение американо-китайский конфликт.

Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер признал, что Китай ведёт кампанию военного, политического и экономического давления на Тайвань, но уточнил, что риск войны между США и Китаем минимален, несмотря на предупреждающие знаки. «Мы не считаем, что конфликт неизбежен, потому что сдерживание по ту сторону пролива сегодня реально и сильно», — приводит издание слова Ратнера.