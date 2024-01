Установлена связь между потерей слуха и риском развития деменции

Как сообщает издание The Journal of the American Medical Association, потеря слуха повышает риск развития деменции на 7%, в то время как применение слухового аппарата позволяет сохранить когнитивные способности.

В ходе исследования, в котором с января 2003 по декабрь 2017 года было задействовано более 573 тысяч жителей Дании, выяснилось, что у тех, кто испытывает проблемы со слухом, но при этом не пользуется соответствующими аппаратами, степень риска развития деменции возрастает на 20%, а применение слухового аппарата позволяет снизить данный показатель до отметки в 6%.

Ученые, представляющие Департамент клинических исследований Университета Южной Дании, предполагают, что причина снижения когнитивных способностей из-за нарушений слуха заключается в уменьшении уровня социального взаимодействия и необходимости постоянно прислушиваться к окружающим звукам, перераспределяя ресурсы мозга.