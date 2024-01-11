 

Ученые установили связь между генами и физической активностью

11.01.2024, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа ученых, представляющих Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, установила тесную связь между генетикой и склонностью человека к тем или иным физическим занятиям.

Было установлено, что у людей с одним типом индивидуального вегетативного тонуса могут быть недостаточно развиты сила и скорость, но при этом они обладают физической выносливостью и склонностью к работе в малых группах, в то время как люди с другим типом ИВТ, отличающиеся скоростными и силовыми качествами, в подавляющем большинстве случаев относятся к категории экстравертов и, как правило, импульсивны, что предполагает другие формы занятий.

Отметив, что психофизические характеристики человека не меняются в течение всей жизни, руководитель проекта Наталья Нежкина уточнила, что для достижения наилучших результатов при физических нагрузках необходимо учитывать тип вегетативной регуляции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Меня это все очень беспокоит

11.01 / В Норильске обнаружен крайне редкий минерал

11.01 / Раскрыты тайны алмазных дождей на Уране и Нептуне

11.01 / Узбекские ученые разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Утро на Борщаговке начнется не с кофе

11.01 / Установлена связь между потерей слуха и риском развития деменции

11.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Удары по Украине. 08.01.2024

11.01 / В РФ начали принимать предзаказы на Apple Vision Pro

11.01 / Как красиво и стильно одеться зимой в 2024 году: стильные образы для копирования с трендовыми нарядами

11.01 / «Пляжные волны», «осьминог» с балаяжем и бикси с челкой: несколько простых в укладке объемных стрижек для тонких волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика