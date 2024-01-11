Ученые установили связь между генами и физической активностью

Группа ученых, представляющих Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, установила тесную связь между генетикой и склонностью человека к тем или иным физическим занятиям.

Было установлено, что у людей с одним типом индивидуального вегетативного тонуса могут быть недостаточно развиты сила и скорость, но при этом они обладают физической выносливостью и склонностью к работе в малых группах, в то время как люди с другим типом ИВТ, отличающиеся скоростными и силовыми качествами, в подавляющем большинстве случаев относятся к категории экстравертов и, как правило, импульсивны, что предполагает другие формы занятий.

Отметив, что психофизические характеристики человека не меняются в течение всей жизни, руководитель проекта Наталья Нежкина уточнила, что для достижения наилучших результатов при физических нагрузках необходимо учитывать тип вегетативной регуляции.