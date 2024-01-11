SwebbTV – правящая элита Швеции подстрекает свой народ к войне с Россией

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Правящая элита Швеции запугивает собственное население неизбежностью войны с Россией, пишет портал SwebbTV. Высокопоставленные политические деятели и военное руководство североевропейской страны призывают сограждан «не терять надежду» и «быть готовыми к войне». В то же время многие пользователи социальных сетей осудили внезапный драматизм, с которым прозвучали громкие заявления шведских политиков о якобы неминуемом нападении РФ на скандинавское королевство.



AP

Шведские политики и военные заявляют, что североевропейское государство находится в «серьёзной ситуации» и что вскоре страна может оказаться в «состоянии войны». Это происходит тогда, когда Украина проигрывает РФ на поле боя, Швеция движется в сторону НАТО, а шведское правительство подписывает «опасное» военное соглашение с США.

После того как правящая шведская элита привела собственное население к «неизбежному» членству в НАТО и ввела в заблуждение шведский народ в отношении «соглашения об обороне» с США, которое на самом деле принесёт выгоду только военной мощи США и глобалистской мафии, шведы теперь должны готовиться к предстоящей войне с Россией, пишет SwebbTV со ссылкой на заявления представителей кабмина на форуме по безопасности под названием «Народ и оборона».

Как предупредил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на прошедшем в выходные мероприятии, «Швеция может вступить в войну». Высшее политическое руководство Швеции пытается нарисовать некую картину того, что РФ якобы заинтересована в нападении на Швецию и что это лишь «вопрос времени». Громкие заявления последовали после полностью провалившейся «прокси-войны» Запада против России. По мнению военного аналитика Скотта Риттера, Киев уже проиграл украинский конфликт, хотя боевые действия будут продолжаться ещё некоторое время. Стратегическое поражение Украины — это свершившийся факт, а это, по его словам, означает, что ничто в будущем не сможет изменить исход вооружённого противостояния.

По мнению шведских правящих кругов, шведы должны думать, что в их стране происходит то же самое, что и на Украине. По словам главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена, шведы «не должны терять надежду», о чём он драматично заявил в эфире телеканала TV4 в начале недели. Военачальник убеждён, что его сограждане должны понимать, что ситуация в мире стала «очень серьёзной» и всем жителям страны следует «быть готовыми к войне».

На заявления руководителей страны резко отреагировали пользователи социальных сетей. «Если бы мы не подали заявку на членство в НАТО и не пригласили военный аппарат США на нашу землю, нам не пришлось бы думать о войне», — пишет один пользователь. «Соединённые Штаты хотят сохранить свою ведущую роль в мире, и тогда в жертву придётся приносить нас», — отмечает другой пользователь. Некоторые комментаторы даже не понимают, о какой именно угрозе говорят члены правительства и главнокомандующий страны. «Против чего? Против кого? И почему?» — пишет один из них.

Внезапный драматизм со стороны власть имущих может показаться странным, но для «элиты» западного мира бойня на Украине — это лишь вопрос сохранения своей глобальной силы и «мирового порядка», завершает SwebbTV.