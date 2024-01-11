Рупор кремлевской пропаганды: Удары по Украине. 08.01.2024
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С утра идет массированная ракетная атака.
Воздушная тревога по всей Украине.
Поражено множество целей – Житомир, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Хмельницкий, Днепропетровск.
Атака продолжается. Работа ПВО фиксируется в Полтавской, Львовской, Черниговской областях.
Киев сегодня вроде не трогают – там атака идет из-под земли https://colonelcassad.livejournal.com/8880498.html
Ночью также были прилеты в Одесской области.
ВСУ заявили, что сбили все "Герани".
Ну а взрывы, как обычно, сами собой происходят.
Ракет для Украины осталось на 2-3 раза.
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Источник: Colonel Cassad
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